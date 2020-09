Amazon lleva Alexa a los alojamientos en alquiler con Alexa for Residential

Alexa for Residential es lo nuevo de Amazon para que los propietarios de pisos y administradores de zonas residenciales puedan ofrecer experiencias inteligentes por voz, a a través de dispositivos con Alexa, como un elemento de valor añadido, a sus residentes que tengan en alquiler.

Los propietarios y administradores podrán establecer los servicios que desean ofrecer a sus inquilinos a través de sus dispositivos Alexa, pudiendo gestionar la totalidad de ellos de manera centralizada, mientras permite que sus residentes reciban una serie de experiencias de hogar inteligente, pasando desde la realización de consultas y búsquedas básicas hasta la gestión de aspectos con las luces y otros dispositivos conectados compatibles, entre otros.



Alexa también para residencias en alquiler

De esta manera, Amazon quiere llevar a Alexa más allá de los hogares habituales para llegar también a pisos y otros alojamientos en alquiler, como puedan ser los pisos a disposición de estudiantes durante cursos académicos, los apartamentos vacacionales, entre otros tipos de alojamientos en alquiler.

Para ello, los propietarios y administradores pueden elegir entre tres modos distintos para sus dispositivos Alexa:

Modo Vacante : donde el dispositivo Alexa sólo está abierto a preguntas concernientes a la propiedad en alquiler

: donde el dispositivo Alexa sólo está abierto a preguntas concernientes a la propiedad en alquiler Modo Ocupado : donde el dispositivo Alexa ofrece una serie de servicios pero sin acceso a todas las funciones

: donde el dispositivo Alexa ofrece una serie de servicios pero sin acceso a todas las funciones Modo Vinculado: Que permite al inquilino vincular el dispositivo Alexa a su cuenta de Amazon mientras esté en alquiler, pudiéndolo usar como si fuese su propio dispositivo Alexa, con acceso a todas las funciones.

Sobre este último modo, cabe señalar que una vez termine el alquiler, el dispositivo Alexa se desconecta automáticamente de la cuenta de Amazon al que estaba vinculada, y pasa a estar nuevamente en Modo Vacante.

Además, Amazon apunta a que los datos personales de los usuarios no se comparten en ningún modo con los propietarios y administradores, borrando a diario todos los datos personales de sus propios servidores.

Como señalan desde Voice.ai, se trata de una iniciativa similar a la que ya lanzara Amazon en 2018 para las cadenas hoteleras, llamada Alexa for Hospitality, en el que Alexa for Residential cuenta con muchas de las características de Alexa for Hospitality.