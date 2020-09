Vivo muestra un móvil que cambia de color al apretar un botón

Si al comprar un móvil nuevo nunca os decidís a la primera sobre el color del mismo, atentos a lo que están haciendo en VIVO: un móvil que cambia de color al pulsar un botón.

Sin nombre ni fecha de lanzamiento, ya hay un vídeo que muestra como el color de la carcasa trasera cambia de forma elegante:

A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL

