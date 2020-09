Podremos tener Súper Oído con las gafas AR de Facebook

Facebook ha mostrado los resultados de un nuevo experimento que muestra cómo el sonido podría desempeñar un papel importante en la realidad aumentada.

Desde el FRL Research (Facebook Reality Labs) muestran un sistema de Realidad aumentada que captura lo que estamos tratando de escuchar, luego lo amplifica y amortigua el ruido de fondo, usando funciones de audio espacial para que al final resulte en un Súper Oído.

Entre otras cosas quieren que sea posible tener una conversación en un lugar con mucha gente sin tener que levantar la voz para ser escuchado.

Las gafas AR podrían hacer esto captando audio con micrófonos. Capturan qué sonidos son importantes y transmiten el resultado a través de un auricular con cancelación de ruido.

Lo llaman «superpoderes de percepción», y funcionarían de forma semejante a los audífonos existentes, que también amplifican el sonido y reducen el ruido de fondo. La diferencia es que podrían usarse para personas con y sin problemas de audición. Los sensores direccionales y las cámaras orientadas hacia afuera o de seguimiento ocular pueden recopilar información contextual detallada, incluida su orientación corporal y dónde se centra su mirada. Eso ayuda a los auriculares a localizar un «foco acústico» para amplificar.

Facebook ha publicado también la foto de un prototipo de monitor en la oreja en una cabeza simulada, la que veis aquí arriba.

No es la primera vez que esta idea entra en el mundo de la tecnología, Bose reveló gafas AR de solo audio en 2018, pero no consiguieron hacerlas viable en el mercado y abandonó el proyecto en junio.

No han comentado nada sobre cuándo estará esto disponible para el consumidor, podrían tardar años. Tienen que convencer a la gente que no es una amenaza para la privacidad, ya que escuchar lo que otros dicen a muchos metros de distancia no es algo fácil de aceptar. FRL Research dice que el audio capturado actualmente está encriptado y almacenado en servidores a los que puede acceder una pequeña cantidad de investigadores, por lo que en teoría no se usaría para mostrar anuncios personalizados.

Podéis leer el artículo completo en about.fb.com.