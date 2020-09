Aplicaciones para aprovechar mejor el tiempo de estudio

Entre la infinidad de herramientas digitales disponibles, las aplicaciones móviles de productividad, si son bien escogidas y aprovechadas, pueden convertirse en herramientas muy útiles para sacarle mejor provecho al tiempo.

Dentro de esta categoría de aplicaciones, existe una gama que puede ser de gran utilidad para estudiantes de distintas edades. Entre aquellas, destacamos algunas enfocadas en la organización de tiempos y en el uso eficiente de los mismos.

My Study Life

Una aplicación imprescindible para administrar la agenda completa de un estudiante. Permite gestionar, mediante una limpia y cómoda interfaz, el horario de clases, recordatorios y exámenes, con la posibilidad de recibir notificaciones para realizar un seguimiento a las actividades planificadas.

La aplicación sincroniza sus datos en la nube, lo que permite utilizarla en más de un dispositivo a la vez, incluyendo el ordenador, gracias a su versión web.

Descarga: App Store – Google Play

Forest

Esta app se encarga de ayudarnos a mantener las distracciones fuera, actuando como un estímulo para dejar de usar el móvil mientras se estudia o realiza otra actividad que requiera mantenerse concentrado.

El tiempo que se pase fuera de pantalla, de acuerdo a los objetivos fijados, será recompensado por la app con semillas, para plantar árboles virtuales. Si no se cumple la meta, estas plantaciones comenzarán a marchitarse.

Además, si se contrata una suscripción, estos árboles virtuales pueden materializarse en plantaciones reales, mediante donaciones realizadas a organizaciones dedicadas a la reforestación.

Descarga: App Store – Google Play

Focus-To-Do

Mediante la técnica Pomodoro, esta aplicación ayuda a gestionar equilibradamente los tiempos de estudio y esparcimiento, dedicándole a cada momento el espacio que le corresponde.

Esta técnica de gestión del tiempo sugiere el establecimiento de intervalos de 25 minutos, pero esta app permite configurarlos libremente, a gusto del usuario.

Descarga: App Store – Google Play

Alarmy

Antes conocida como Sleep If You Can, esta aplicación actúa como un despertador con refuerzos. Durante la vida estudiantil, es común sentir de vez en cuando que levantarse de la cama temprano requiere un esfuerzo extra. Para no caer en los brazos de morfeo durante más tiempo del planificado, esta app fija ciertos desafíos para apagar una alarma, como tomar una fotografía de algún elemento que tengas alrededor, agitar fuertemente el móvil o resolver una operación matemática.

Descarga: App Store – Google Play

La elección de las apps a usar debe siempre hacerse en función de las necesidades de su usuario. Si este es tu primer acercamiento a aplicaciones de este tipo, esta recopilación puede ser una buena introducción.