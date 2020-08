Un Tesla más asequible, el deseo sin cumplir de Elon Musk

Model S, Model X, Model 3 y Model Y. Estos han sido modelos de coches que la compañía Tesla ha fabricado en el que 2 de ellos han sido reconocidos como vehículos innovadores, uno satisfizo las expectativas de venta que Tesla vislumbraba y otro tiene el potencial para convertirse en el éxito de ventas que la compañía está necesitando.

No obstante, Elon Musk, el CEO de la compañía parece tener su mente enfocada en la fabricación de otro tipo de coche: un Tesla compacto.

Así parece haberlo dejado en claro durante una conferencia telefónica realizada con inversores y analistas al declarar lo siguiente «No tendremos éxito en nuestra misión si no hacemos que los coches sean asequibles […]Lo que más me molesta de dónde estamos ahora es que nuestros coches no son lo suficientemente asequibles. Necesitamos arreglar eso»

En este sentido, se cree que las instalaciones de Tesla con miras a establecerse en Alemania para julio de 2021 serán el sitio donde se llevará a cabo la visión de Elon Musk de conseguir un modelo que sea compacto y económico.

Si todo termina resultando en un Model 3 tipo hatchback es probable que represente una decepción, aunque esta inicialmente hubiera sido la elección correcta. Lo más irónico es que el Model 3 era el modelo que Tesla pretendía lanzar como asequible, deseo que nunca se cumplió.

Por otra parte, un compacto o subcompacto cuyo valor sea inferior a los 30 mil euros podría resultar un modelo que muchos estarían dispuestos a adquirir. Sería un coche de pequeñas dimensiones, pero cargado con lo mejor de la tecnología de Tesla.