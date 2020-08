Nuevo Motorola One 5G, con pantalla de 90Hz, flash de anillo y más

Motorola acaba de presentar al nuevo miembro de la familia One: el Motorola One 5G, un teléfono móvil inteligente que sobre el papel ofrece unas características más que interesantes, y me atrevería a decir que el hecho de que tenga conectividad 5G es quizás lo de menos por todo lo que también destaca en relación al precio al que llegará al mercado, que en el caso de los Estados Unidos, se pondrá al precio de 500 dólares.

Y es que este modelo también contará con una pantalla CinemaVision de 6,7″ FullHD+ con una tasa de refresco de 90Hz, un aspecto cada vez más demandado entre los usuarios, con la idea de ofrecer imágenes suaves y fluidas.



También es interesante tener en cuenta el innovador sistema de flash en forma de anillo, llamado Macro Vision, con la que pretende evitar las sombras en los rostros de los usuarios, sumándose además a la multitud de cámaras que dispone el dispositivo, seis cámaras en total, repartidas entre la parte frontal (2 cámaras perforadas en pantalla) y la parte trasera (cuatro cámaras en un módulo cuadrado con esquinas redondeadas).

Tampoco puede faltar la carga rápida de su batería, la cual ofrece una autonomía de hasta dos días, o la disponibilidad de NFC, o incluso a nivel de software con el doble toque en el sensor de huellas dactilares, disponible en un lateral junto al botón de encendido, activando la función Power Touch para dar acceso directo a aplicaciones y funciones del dispositivo.

Y tampoco faltará potencia, encargándose de ello el procesador Qualcomm Snapdragon 765 5G, por lo que los usuarios recibirán una experiencia completa a un precio más que atractivo. Hagamos un repaso más cercano a sus especificaciones conocidas:

Procesador: Qualcomm Snapdragon 765 5G

Pantalla: CinemaVision Full HD+ de 6.7″, tasa refresco de 90Hz, relación aspecto 21:9, HDR10+

RAM: 4GB

Almacenamiento interno: 128GB ampliable por microSD hasta 1 TB

Cámaras: Delantera: 16MP (f/2.0)+ ultra gran angular de 8MP (angulo de visión de 118º)

Trasera: angular de 48MP con f/1.8 (compatible con tecnología Quad Píxel) + gran angular de 8MP (f/2,2) + macro de 5MP (f/2.2) + profundidad de 2MP (f/2.2) Batería: 5,000mAh con carga rápida TurboPower de 20W

Sensor de huellas dactilares: En el lateral

Conector de auriculares: mini-jack

Sistema operativo: Android 10

Crédito de la imagen: Motorola