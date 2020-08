Nueva web para mejorar la calidad de las fotos

Si queréis mejorar la calidad de las fotos, podéis usar una de las herramientas que comentamos en el artículo Cómo mejorar la calidad de las imágenes, pero si ninguna de ellas os convence, aquí os traigo otra opción que puede ayudar con la tarea.

Se trata de un mejorador de imágenes basado en tecnología de inteligencia artificial, una web que permite eliminar los ruidos de las fotografías y mejorar el color y el contraste de las fotografías para obtener una mejor calidad.

Tanto imglarger.com/Enhancer como imglarger.com/Denoiser, del mismo creador, son gratuitos y el proceso es automático, sin necesidad de registro.

Para usarlo solo tenemos que subir la foto que deseamos mejorar y esperar a que el sistema inteligente haga las correcciones adecuadas, tanto de corrección de color y contraste como de eliminación de ruido digital. El resultado podemos bajarlo al ordenador y compartirlo donde queramos, sin marca de agua.

Es importante remarcar que ninguna de estas herramientas hace milagros. No pone información donde falta, y no interpola píxeles. Únicamente hace una serie de filtros y usa un sistema de IA para saber qué filtro usar en cada zona, qué colores destacar y que contrastes aplicar, por lo que el resultado puede ser que no sea siempre el esperado.

Ya que con unas fotos puede haber mejora, y con otras no, recomiendo usar también las cinco herramientas comentadas en el primer párrafo para, usando la misma foto, verificar si hay mejora usando una u otra.