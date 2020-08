Emperadores Romanos – Una Inteligencia Artificial nos dice cómo eran en realidad

Tenemos esculturas y pinturas de muchos emperadores romanos, pero lógicamente no tenemos ninguna fotografía que muestre cómo eran en realidad.

Para poder saberlo, para poder conocer los detalles de sus rostros, tenemos que echar mano a la Inteligencia Artificial, y ya hay un proyecto dedicado al tema.

Un sistema ha analizado cientos de monedas y esculturas teniendo en cuenta el grado de licencia artística, dieciséis siglos después de la caída del Imperio Romano. Han usado la herramienta de red neuronal Artbreeder, Photoshop y referencias históricas, han creado retratos fotorrealistas de emperadores romanos y los han publicado en Internet.

El responsable es el diseñador Daniel Voshart, quien ha restaurado las imágenes (grietas, narices, orejas, etc.) para obtener 800 imágenes de bustos y tener registrados los 54 emperadores del Principado (27 a. C. a 285 d. C.).

La tecnología clave que permite a Artbreeder combinar de manera convincente imágenes de rostros es lo que se llama una «red generativa de adversarios» (GAN). Es de hecho aprendizaje automático, no Inteligencia Artificial, y la técnica consiste en alimentar al cerebro artificial con imágenes de emperadores que coleccionó de estatuas, monedas y pinturas, y luego modificó los retratos manualmente basándose en descripciones históricas, retroalimentándolos a la GAN.

En la mezcla también se incluyeron «imágenes de alta resolución de celebridades»: Daniel Craig en Augustus, André the Giant en Maximinus Thrax y otros.

El resultado lo podéis ver en voshart.com, donde puede verse la imagen superior en tamaño grande e incluso pedir un poster para colgarlo en casa.