AMP 2.0 – La nueva versión del plugin oficial para WordPress

AMP llegó para hacer una Internet más rápida, aunque eso obligue a millones de editores a cambiar el formato de sus páginas para adaptarse, una vez más, a las reglas de Google.

El caso es que hace ya 3 años que existe un plugin de WordPress que ayuda a publicar este tipo de contenido, y ahora lanzan la versión 2.0 con muchas novedades.



Google lanzó recientemente una iniciativa llamada Web Vitals con el objetivo de brindar una guía unificada para las señales de calidad que son esenciales para brindar una excelente experiencia de usuario en la web. Optimizar web vitals está muy bien alineado con la visión y los principios de diseño de AMP, y ese es uno de los objetivos de la versión 2.0.

Este versión también tiene modos de plantillas: podemos elegir entre el modo estándar, de transición o de lectura, y personaliza AMP para modo lector.

– Estándar: Una opción buena y fácil para sitios donde todos los componentes utilizados en el sitio (temas y complementos) son totalmente compatibles con AMP, o tiene recursos para realizar un desarrollo de AMP personalizado y / o solucionar problemas de validación.

– Transicional: Una buena opción si el sitio utiliza un tema que no es totalmente compatible con AMP, pero las diferencias funcionales entre AMP y no AMP son aceptables.

– Lector: Puede seleccionarse si el sitio utiliza un tema altamente incompatible con AMP. También es una buena opción si no se tienen conocimientos técnicos o simplemente no queremos lidiar con incompatibilidades.

En v2.0, las capacidades del modo Lector se han ampliado significativamente, proporcionando mucha más flexibilidad y menos limitaciones funcionales a los usuarios.

Cuando se selecciona el modo Lector, se utilizan dos temas y, por lo tanto, habrá dos versiones del Personalizador disponibles: el Personalizador predeterminado para el tema activo y el Personalizador AMP para el tema AMP Reader.

El complemento AMP también permite incorporar AMP en nuestra estrategia de contenido de forma progresiva. Brinda la flexibilidad de seleccionar qué partes de nuestro sitio deben servirse como AMP y cuáles no.

Muchas veces las páginas cargan grandes cantidades de CSS que no se usan. Ahora AMP restringe el uso de CSS a no más de 75 KB de CSS en una página determinada, lo que agiliza su carga. Mantener CSS bajo estas restricciones a veces puede ser un desafío, por eso el pluguin AMP proporciona soporte para que sea más fácil mantener la cantidad total de CSS en las páginas por debajo del límite de 75 KB. Si se excede, el complemento prioriza los estilos CSS, de modo que se conserva la hoja de estilo del tema más importante y se excluyen los menos importantes (por ejemplo, estilos de impresión).

AMP también proporciona una especificación de validación, que se puede implementar de diferentes formas. Las páginas AMP se pueden pasar a través de dicho validador para determinar si son realmente páginas AMP válidas. Cuando se determina que una página es totalmente compatible con AMP, podemos estar seguros de que los principios de diseño de AMP estarán presentes en la entrega de esa página.

Por otro lado cuentan con pantalla de índice de errores que muestra todos los problemas de validación que se han identificado en el sitio, junto con información resumida sobre cada problema. Proporciona también información sobre el estado de validación y el porcentaje del presupuesto de CSS utilizado, así como puntos de entrada a las pantallas de validación descritas anteriormente, directamente desde la barra de administración.

Antes de la versión 2.0, las herramientas de desarrollo del complemento AMP estaban habilitadas para todos los usuarios con permisos para editar publicaciones. Dichos usuarios obtendrían problemas de validación mostrados en el editor y la información de validación se mostraría en la barra de administración. Ahora se muestra información diferente para los usuarios con y sin conocimientos técnicos. Las herramientas para desarrolladores ahora se pueden desactivar para los usuarios que no quieren (o no pueden) tratar con problemas de validación.

El plugin también permite a los usuarios instalar complementos que aún no son compatibles con AMP y permitir que se ejecuten solo en la versión del sitio que no es AMP (escritorio). .

Esto es lo más relevante de esta nueva versión, pero podéis leer el resto de cambios en blog.amp.dev.