5 estadísticas que te ayudarán a mejorar tu página web

Cuando los números hablan por sí solos, lo único que nos queda por hacer es tomar papel y lápiz para anotar las estadísticas que nos ayuden a mejorar, mucho más cuando hablamos del área tecnológica.

En este caso, nos hemos enfocado en 5 datos vitales para lograr que cualquier sitio web salga a flote y pueda consolidarse en el sector al mejorar el sitio web. Atento a las cifras que nos trae el león de las estadísticas de social media.

La rapidez de la carga del sitio web

Según indican los chicos de Social Media Today en su infografía, el 53% de las personas que usan dispositivos móviles se salen de las páginas web si no cargan de manera completa, lo que viene siendo un porcentaje bastante alto y deja en evidencia que la velocidad en realidad lo es todo en los tiempos actuales. Claramente es un indicio de que si no provees contenido de manera eficiente y rápida para los usuarios, estos abandonarán el sitio y así subirá vuestra tasa de abandono, lo que no es para nada bueno.

La confianza y la credibilidad de la página web

Así es, si el sitio web no dispone de lo que ofrece, si no está a la altura de las expectativas, o si no logra conseguir la aprobación de los consumidores solo porque no les da la confianza suficiente como para permanecer en la página, estos abandonarán el sitio y buscarán otros que les llenen ese vacío. Por si no lo crees, se comprobó lo recién dicho en el 75% de las personas, así que piensa un poco más en este apartado para no cometer ningún error, ya que pueden resultar bastante graves, aún más en la parte de una web intuitiva.

El diseño y la presentación

Este es un punto que era de esperarse, ya que hasta un 59% de las personas prefieren esos sitios web que están diseñados de manera sobresaliente y hermosos a la vista, logrando con esto el compromiso de cada consumidor con la misma web. Con ello aseguras una mejor experiencia para cada uno de ellos, mientras que consigues tener un entorno más profesional y dedicado dentro de esa que es vuestra zona de trabajo.

Mostrar información acerca de los productos y servicios que se ofrecen

Referente a esto, comentamos que hasta un 86% de los consumidores buscan información y datos referentes a los productos o servicios que buscan adquirir. Lógicamente, se debería poner cierto grado de empeño para mostrar y enseñar de la mejor manera ese contenido que se está ofreciendo, además de que esto suele ser un impulso para las personas, ya que así observan los resultados de las compras.

Haz notar los CTAs

Por último, queda mencionar el importante tema de los CTAs (Call to action, traducido al español como el botón o enlace para alentar la compra de un producto o servicio), los cuales son tan esenciales pero desaprovechados por los negocios pequeños. De acuerdo a los datos, un 70% de estos negocios pierden esos Call to Action debido a que no se colocan en lugares claves. Con esto, los consumidores no pueden hacer clic sobre ellos y se pierden esas oportunidades de negocio.