Xiaomi ya tiene lista su tecnología de cámara bajo pantalla para producirla en masa en 2021

Por el afán de que las pantallas puedan conquistar el mayor espacio posible de la parte frontal de los teléfonos móviles, se han llevado a popular los notch o muescas, y de las perforaciones en pantalla, como principales soluciones para poder seguir disponiendo de las cámaras frontales.

En mucha menor medida se ha llegado a recurrir también a cámaras periscópicas, que funcionan usando un mecanismo motorizado para poder aparecer y desaparecer, y de manera casi simbólica a módulos de cámaras que se puedan girar, como la que nos trajo hace poco ASUS.



Mientras tanto, algunos fabricantes también han estado trabajando en soluciones tecnológicas basadas en la ocultación de las cámaras frontales debajo de las pantallas. Xiaomi y OPPO son buenos ejemplos de ello, contando desde el pasado verano con prototipos de sus correspondientes tecnologías.

Y a la espera de que el próximo 1 de septiembre, ZTE presente oficialmente a su primer móvil comercial con cámara oculta debajo de la pantalla (ese día también habrá presentaciones de otros fabricantes de móviles), ahora llega Shou Zi Chew, presidente de Xiaomi Internacional, anunciando que la tercera generación de su tecnología de cámara oculta bajo la pantalla ya se encuentra lista, añadiendo que la producirán en masa a partir del próximo año.

We’re proud to present the latest masterpiece from our Xiaomi engineers: 3rd Generation Under-Display Camera Technology! True full-screen displays are just around the corner! We're planning on putting this into mass production next year. Stay tuned! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/DrKeL8wZUg

— Shou Zi Chew (@ShouZiChew) August 28, 2020