Spotify tiene una nueva herramienta para que disfrutes de los sonidos del verano

Spotify está estrenando una nueva herramienta pensada para aquellos que extrañan pasar el verano en la playa o las escapadas de fin de semana.

Quiere que cierres los ojos en el sofá y te dejes llevar por los típicos sonidos del verano con su nueva propuesta: Wish You Were Here.



Solo necesitas loguearte con tu cuenta de Spotify y realizar algunas elecciones para disfrutar de una tarde veraniega en el lugar que te imagines utilizando esta herramienta. Primero, tendrás que elegir una canción de las sugeridas por Spotify, y luego una ubicación.

Por ejemplo, podrías elegir escuchar a Dua Lipa con Break My Heart en la playa, con el sonido de las gaviotas y los perros correteando por la arena. O escuchar a Lady Gaga y Ariana Grande con Rain on Me mientras cenas en la terraza de tu restaurante favorito con el típico ruido de las copas y la vajilla. Tienes unos 10 escenarios posibles escuchando alguna de tus canciones favorita.

Una vez que creas tu escenario ideal de vacaciones, te pones los auriculares y listo. Y por supuesto, tendrás la opción de compartir tu combinación con tus amigos. Tu propuesta les llegará como una bonita postal de verano y la posibilidad de crear su propio escenario de verano.

Esta nueva opción está disponible para todos los usuarios, tanto gratuitos como premium, desde la versión web de Spotify. Y si esto no es lo tuyo, y prefieres escuchar música sin distracciones, puedes dar un vistazo a las canciones del verano en la nueva lista de reproducción de Spotify, con las 20 canciones más populares en la plataforma en el último trimestre.