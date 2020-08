Renunció Kevin Mayer, CEO de TikTok

Tras menos de 100 días en el cargo, Kevin Mayer abandonó el puesto de CEO de TikTok. Su decisión se hizo pública hoy, en medio de la fuerte polémica que actualmente enfrenta a la red social con la administración de Donald Trump, quien amenazó con censurar la aplicación en Estados Unidos.

Quien previamente fue el jefe del área de streaming de Disney, compañía de la que formó parte por 15 años, comentó su renuncia a los empleados de la compañía mediante una carta, la cual fue compartida con la prensa.

Bajo el argumento de ser “una amenaza para la seguridad nacional”, acusando que la app es utilizada por China como una herramienta de inteligencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a comienzos de este mes con prohibir esta popular aplicación. El ultimátum es de 90 días y tiene como única opción de salida la compra de su presencia en EE.UU. por parte de una empresa local.

En medio de este contexto, Kevin Mayer renunció al cargo de CEO de TikTok tras estar al mando durante los últimos tres meses, los más álgidos de este conflicto inserto en medio de otras medidas más, todas centradas en el ejercicio de presiones sobre el gobierno de China.

En una carta dirigida al personal de TikTok, Mayer se refirió a su renuncia. Sus declaraciones fueron recogidas por CNET. “En las últimas semanas, a medida que el entorno político ha cambiado drásticamente, he hecho una reflexión significativa sobre lo que requerirán los cambios estructurales corporativos y lo que significan para el rol global al que me inscribí. En este contexto, y como esperamos llegar a una resolución muy pronto, quiero hacerles saber con gran pesar que he decidido dejar la empresa”, contiene parte del comunicado.

Donald Trump suele emitir declaraciones que encienden los ánimos y generan polémica. A veces no pasan de eso, pero en esta ocasión se trata de una amenaza emitida en serio. El 6 de agosto despachó una orden ejecutiva que materializa su ultimátum, restringiendo las transacciones de negocios estadounidenses con ByteDance, la compañía tras TikTok. La razón, bajo los argumentos defendidos por el gobierno estadounidense, se basa en la gran cantidad de datos que la app recopila de sus usuarios, los cuales eventualmente podrían ser usados por el gobierno chino en contra de los intereses del país norteamericano.

Aunque TikTok ha buscado defender su integridad frente a las acusaciones del gobierno de EE.UU., reiterando que los datos que recopila no son compartidos con el gobierno chino, el panorama continúa siendo incierto. Mientras por una parte, suenan como candidatos Microsoft, Oracle y hasta Twitter para la adquisición de la rama estadounidense de la app; ByteDance, por su lado, replicó con un recurso legal que busca la anulación de la polémica orden ejecutiva antes comentada.

De hacerse efectivo el veto una vez cumplido el plazo, las repercusiones se sentirían en parte importante del mundo occidental. Por ejemplo, la App Store de iOS y la Play Store de Android, al depender de empresas estadounidenses (Apple y Google, respectivamente), no podrían distribuir TikTok a través de su catálogo de apps.

Al despedirse de la cabeza de TikTok, Kevin Mayer comentó que “esta decisión no tiene nada que ver con la empresa, lo que veo para nuestro futuro o la fe que tengo en lo que estamos construyendo”. A esto agregó que “al mirar hacia la siguiente fase de esta empresa, no hay duda de que el futuro es increíblemente brillante. Para nuestros usuarios, cualquier cambio estructural potencial no debería afectar su experiencia, y creo firmemente que nuestra comunidad será más creativa y diversa que nunca. La plataforma continuará brindando a nuestra comunidad global una experiencia increíble e integrada como lo hace hoy. De manera similar, desde la perspectiva de los empleados, creo que la gran mayoría del trabajo no cambiará”.