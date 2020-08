Siguen apareciendo opciones para extraer emails de Linkedin

Linkedin es una red de y para profesionales que ayuda a encontrar contactos y hacer negocios. La privacidad en dicha red es bastante importante, y el spam se persigue bastante, de forma que los mensajes que recibimos generalmente son de interés, es difícil que sean desechables.

El caso es que hay varias herramientas que quieren romper parte de ese pilar, herramientas que llevan años haciendo «su trabajo» recopilando emails de Linkedin para que otras personas realicen sus campañas de spam (en algunas ocasiones llamadas campañas de marketing).

A estas alturas ya es posible comprobar que no me gustan estas soluciones. Si quiero compartir mi email con alguien de Linkedin, se lo envío, o entro en contacto con algún contacto común, que al fin y al cabo es la filosofía de Linkedin desde sus inicio. No me gustaría que una herramienta consiga extraer mi email para que se use en alguna campaña sin mi permiso.

El caso es que los años pasan y los programas de extracción de emails de linkedin no dejan de aparecer. Hoy hemos conocido incluso una extensión de chrome llamada Linkedin Automation, de mails.wtf, que hace el proceso aún más sencillo, pero no es la única, está la de lix-it.com, que no requiere ni siquiera que nos identifiquemos en Linkedin, o skrapp.io, que también tiene extensión de chrome. Otras conocidas en este sector son phantombuster.com y wiza.co, aunque con un enfoque algo diferente.

Algunas de estas herramientas extrae direcciones de correo electrónico y números de teléfono disponibles públicamente de nuestros contactos (como phantombuster), pero otras se encargan de copiar el nombre y la empresa y rastrear Internet en busca de la combinación, en alguna página que tenga dicho email público.

Aunque mi email esté público en algunas páginas web, no debería ser usado por herramientas que los obtienen en masa para campañas de spam. Hay leyes incluso que prohíben ese tipo de acción, pero mientras existan países donde sí está permitido, y sigan faltando recursos para perseguir al spam, seguiremos viendo este tipo de programas danzando a sus anchas por las redes.