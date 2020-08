Reolink Argus PT, la nueva cámara de seguridad de Reolink

Después de analizar más de 10 cámaras de seguridad en los últimos dos años, nos hemos vuelto algo especialistas en el tema, motivo por el cual estamos en plenas condiciones para analizar lo bueno y lo malo de cada una que cae en nuestras manos.

Hoy le toca el turno a Reolink Argus PT, el nuevo modelo de Reolink, que tenemos con su panel solar correspondiente.

Hablamos de una cámara de 139 euros, con un panel solar que puede adquirirse por 30 euros más, que cuenta con una serie de ventajas muy interesantes:

– Instalación: Muy sencilla. No es necesario conectarla vía USB al móvil, ni poner el cable de red en el router, puede hacerse todo de forma inalámbrica. Solo tenemos que instalar la app de reolink en el móvil, encender la cámara y seguir los pasos que van indicando en la app. En un momento determinado pedirá escanear con el móvil el código QR de la parte inferior de la cámara, y en otro tendremos que enfocar con la cámara el código QR que aparecerá en el móvil, después tendremos que poner los datos de nuestra WiFi para conectar la cámara a Internet, y listo, ya la tenemos funcionando.

Puede parecer una tontería, pero la instalación de las cámaras de seguridad no suelen funcionar bien a la primera, en este caso tardé menos de 2 minutos.

– Batería: al tenerla conectada a un panel solar, en el exterior, no he tenido que preocuparme por ese tema. Lo que sí se aprecia es que si me pongo a visualizar en tiempo real la batería puede consumirse más rápido que la velocidad de carga, aunque depende de muchos factores, incluyendo de la cantidad de Sol existente. Sea como sea, el panel es suficiente para tenerla para que nos avise si hay movimientos en una zona y no preocuparnos con cables.

Un tema interesante: la conexión al panel solar es hermética, para que no se estropee con la lluvia.

– Control remoto: Siempre es bueno saber que podemos escuchar el sonido del entorno de la cámara, y saber que podemos hablar desde el móvil y permitir que los ladrones nos escuchen en la otra punta del mundo (de hecho tiene modo de sonido bidireccional), pero lo que más llama la atención con las Reolink es el poder moverla 360 grados, hacia los lados y en vertical, lo que ayuda a tener bajo control la zona vigilada. Ya comenté que era un gran paso en la review que hice de la reolink para interiores, donde mostré la interfaz paso a paso.

– Interfaz del móvil: Nada más abrir la app podemos ver el vídeo en tiempo real, con opción de grabar, hacer fotos y controlar los movimientos de la lente. En esta ocasión he preferido mostrarlo en vídeo:

Como veis, la interfaz de la app sigue siendo la que mencioné en la review del modelo C2 Pro, motivo por el cual me he enfocado en la configuración de esta cámara. Llama la atención la activación de luz infraroja.

La sección de sensor PIR permite activar la sensibilidad y programar los horarios. La cámara interna nos notificará mediante notificacione spush y emails, así como sonidos de alarma, cuando detecte movimiento.

– calidad de imagen: La calidad de lo capturado puede configurarse. Si tenemos poco espacio en la tarjeta, es mejor no abusar, pero puede llegar a resolución de 1080p. Es posible configurar la tasa de bits máxima, así como la velocidad de imagen (fps). El resultado es de 355° Pan y 140° Tilt.

El resultado de día es perfecto incluso con resolución baja (aquí un ejemplo de cómo se ve con 640×360) al atardecer en exterior y en interior:

Por la noche, con IR activado, el resultado es este (esta vez a 1080p):

