Para reflejar la pantalla en dispositivos Chromecast en tiempo real desde iPhone y iPad

Cuando hablamos de ChromeCast parece que hablamos siempre de plataformas android, pero en realidad hay algunas aplicaciones para iOS que permiten realizar el trabajo, y hoy nos han presentado una muy interesante.

Nos comenta Marcos Lopes, su desarrollador, que TV Cast – Screen Mirroring App destaca por tener una interfaz más intuitiva y rápida que la competencia, y tiene audio incluido sin estar en la versión pro, algo no existente en otras opciones.

También tiene la posibilidad de ajustar la pantalla en modo horizontal para llenar toda la pantalla del televisor para que no aparezcan barras negras.

En su versión gratuita (la que no requiere suscripción), no tiene modo HD ni perimte cambiar el ratio, pero no tiene límite de tiempo y presume de delay cero en el audio/imagen.

El poder espejar la pantalla nos puede servir tanto para transmitir contenido multimedia como para jugar en pantalla grande, algo muy útil precisamente cuando el delay es cero.

Es un agujero que debe rellenarse en este sector, ya que Apple no soporta Chromecast de forma nativa y las opciones de reflejo dejan mucho que desear. El problema es que al final dependeremos de los recursos de nuestro móvil, por lo que para algunas personas les irá de maravilla mientras que a otras les aparecerán problemas inesperados.

Lo bueno es que al tener una opción gratuita podremos probarlo sin tener que desembolsar nada, y ver así si es el producto que realmente necesitamos.