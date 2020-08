Audible, el «Netflix» de podcasts y audiolibros de Amazon, lanzará un plan más asequible

Audible, el servicio por suscripción de Amazon para la escucha de audiolibros y podcasts, va a reestructurar su plan de precios, con la llegada de Audible Plus, la opción más asequible, y que tendrá un coste de 7,95 dólares al mes, mientras que sus planes Gold y Platinum se fusionarán en un nuevo plan llamado Audible Premium Plus, y que tendrá un coste de 14,95 dólares al mes.

De momento, el nuevo plan de precios se encuentra disponible en fase de vista previa, según señala The Verge, por lo que hasta su lanzamiento oficial, podría existir algunos cambios por el camino acorde a los comentarios de los usuarios.



La diferencia entre el plan Audible Plus y Audible Premium Plus se encuentra en el que el plan Audible Plus sólo permitirá el acceso al catálogo de contenidos exclusivos de audiolibros y podcasts de la plataforma, mientras que los suscriptores de Audible Premium Plus recibirán además créditos para la compra de contenidos de terceros desde la biblioteca de Audible.

Desde hoy, los actuales suscriptores podrán acceder al contenido exclusivo de Audible Plus, mientras que aquellos que aún no sean suscriptores, deberán esperar al próximo 27 de agosto para poder registrarse en el nuevo plan.

Además, Audible está preparando el lanzamiento de nuevos contenidos exclusivos, incluyendo nuevos podcasts de producción propia, que se sumarán a las más de 68.000 horas de contenidos disponibles entre los más de 11.000 trabajos que alberga en total.

En cualquier caso, las nuevas opciones de tarificación seguirán siendo libres de publicidad, algo que podrán agradecer los usuarios de este servicio.

En lo que respecta a su llegada a España, este servicio tenía pendiente su lanzamiento durante el pasado mes de mayo, pero ha tenido que ser retrasado por la pandemia del coronavirus, por lo que, según informaron días atrás en el Confidencial Digital, será finalmente el próximo mes de octubre, y si nada se pone por medio, cuando comience estar en nuestro país.