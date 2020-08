Rascacielos de 212 pisos aparece en Microsoft Flight Simulator por un error tipográfico

Imagina ser el piloto de un avión comercial, estar volando tranquilo, atento al funcionamiento de los instrumentos en cabina y a cualquier objeto volador que pueda estar dentro del perímetro del vuelo cuando de repente ¡BOOM!, un rascacielos de 212 pisos hace su aparición en escena.



Esto fue lo que ocurrió hace un año cuando nathanwright120, un usuario de OpenStreetMap introdujo por error un carácter al momento de editar la información de un edificio para Microsoft Flight Simulator ubicado en la representación virtual del barrio residencial de Melbourne. Al momento de que Bing Maps procesó el error este fue replicado, ocasionando así la aparición del edificio de 212 pisos.

The error was later corrected by another @openstreetmap user, BUT, in the interim, Microsoft took an export of the data and used it to build Flight Simulator 2020. The result… this incredible monolith (2/2) pic.twitter.com/wXKBK03Gcd

— Liam O 🦆 (@liamosaur) August 20, 2020