Google Duo estrena subtítulos para los mensajes de voz y de vídeo

¿Os ha pasado alguna vez que habéis recibido un mensaje de audio pero que no podéis escucharlo nítidamente porque os encontráis en un entorno con un nivel de ruido suficientemente alto? Pues esta situación está solventándose en Google Duo para los mensajes de voz y de vídeo con la nueva función de subtítulos.

Esta función está comenzando a llegar a la aplicación de Google Duo, según ha informado la cuenta @MadebyGoogle en su perfil de Twitter. Los subtítulos de los mensajes aparecerán en la parte inferior de la pantalla y por encima del botón de llamada de la aplicación.



In a noisy place? No problem. Captions are now available on Google Duo, so you won’t miss a word of your video and voice messages. https://t.co/jqEvy9Vyn7 pic.twitter.com/gq5Z2ntn5P

— Made by Google (@madebygoogle) August 19, 2020