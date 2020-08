Drive, Gmail y otros productos de Google sufren caída de sus servicios

Si durante las primeras horas del día has tenido problemas para ingresar a Gmail u otros servicios ofrecidos por Google, no te asustes. El problema no proviene del estado de tu dispostivo o de tu conexión a Internet, aunque en primera instancia aparezca en tu pantalla un aviso que acuse tal motivo tras la caída. Más bien, el problema directamente desde su origen.

Son ocho los servicios de este gigante de Internet los que formaron parte de esta interrupción, la cual ha despertado la sorpresa e incomodidad de muchos de sus usuarios, la cual no ha tardado en manifestarse a través de redes sociales.

Gmail, Google Drive, Documentos de Google, Grupos de Google, Google Chat, Google Meet, Google Keep y Google Voice son los productos afectados por esta caída. Dada la relevancia que muchos de estos servicios tienen en el día a día de sus usuarios, por centrarse en la productividad y comunicación, este acontecimiento ha captado la atención de quienes han podido comprobarlo.

En algunos casos, el acceso a los servicios se puede lograr de forma intermitente y algunas de sus funciones se encuentran limitadas. Por ejemplo, en Gmail el problema principal se centra en el envío de correos, en Drive la dificultad mayor está en torno a la creación de archivos, en Meet se han presentado dificultades para realizar grabaciones y en Google Chat se encuentra limitado el envío de mensajes de texto.

A más de 4 horas de reportada la caída, Google continúa trabajando en el esclarecimiento y solución del incidente. A través de G Suite Status Dashboard, plataforma abierta para monitorizar el estado de los servicios brindados por la compañía, pueden encontrarse actualizaciones períodicas del equipo de Google, quienes hasta el momento afirman continúan investigando el problema.

Reporte de G Suite Status Dashboard, capturado tras informarse la caída

En el monitor del estado de los servicios de Google, se rotula con un círculo anaranjado aquellos que están presentando interrupciones. La tabla permite hacer un seguimiento a modo de calendario de estos sucesos. En la columna que agrupa los reportes de hoy, se puede encontrar enlazada una ficha con el detalle de la situación de cada servicio, la cual agrupa cada uno de los reportes emitidos por el equipo de Google para actualizar las novedades del caso.

Paralelamente, existen otras alternativas para inspeccionar el estado de un servicio en línea. Una opción popular es Downdetector, sitio en el que las últimas horas también han sido reportadas caídas desde distintas latitudes.

Así como suele ocurrir cuando se dan situaciones de naturaleza similar con otros servicios, como las redes sociales o las plataformas de streaming, la caída de estos servicios de Google ha traído consigo una gran repercusión, convirtiendo a Gmail en tendencia en Twitter.

A pesar de las dificultades que esta situación podría acarrear para quienes usan estas herramientas como parte de su rutina digital, otros servicios de gran afluencia de usuarios, como YouTube o el mismo buscador de Google, afortunadamente no fueron afectados por esta situación.