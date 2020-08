Un consorcio de empresas traerá de vuelta a los teléfonos móviles BlackBerry

Cuando pensábamos que ya no iban a aparecer más teléfonos móviles bajo la marca BlackBerry después de que, a principios de año, TCL Communication informara de que ya no venderían más teléfonos móviles bajo esta marca al no haber conseguido un ritmo de ventas suficiente, y por tanto, optó por no renovar el licenciamiento que tenía con BlackBerry tras expirar los cuatro años del anterior licenciamiento, ahora llega la unión de dos compañías para traer los teléfonos BlackBerry nuevamente al mercado.

Se trata de la unión de OnwardMobility, con sede en Texas, y de FIH Mobile Limited, subsidiaria de Foxconn Technology Group, creando el nuevo consorcio que acaba de conseguir el licenciamiento de la marca BlackBerry para posibilitar el lanzamiento de nuevos teléfonos móviles bajo esta marca al mercado, donde FIH Mobile se encargará del diseño y fabricación, mientras que OnwardMobility se encargará de todo lo relacionado con la distribución.



Por ahora se sabe que los nuevos teléfonos móviles vendrán con un teclado QWERTY renovado y con soporte para la conectividad 5G, aunque de momento no han trascendido los nuevos modelos y características en los que están trabajando, pero en principio parece tratarse de un único modelo, y que tan sólo que llegará en cualquier momento del próximo año a mercados europeos y norteamericanos.

Por ahora son todo especulaciones, incluyendo la posibilidad de que estos nuevos teléfonos utilicen a Android 10 como sistema operativo. Al menos es una buena noticia para todos aquellos usuarios que echen de menos los teléfonos móviles con teclado físico, aunque todo apunta a que están enfocados a los clientes corporativos, con muchas características enfocadas en la seguridad y la productividad.

John Chen, presidente ejecutivo y director ejecutivo de BlackBerry, ha manifestado lo siguiente:

BlackBerry está encantada de que OnwardMobility entregue un dispositivo smartphone BlackBerry 5G con teclado físico que aproveche nuestros altos estándares de confianza y seguridad, sinónimos de nuestra marca. Estamos entusiasmados de que los clientes experimenten la seguridad a nivel empresarial y gubernamental y la productividad móvil que ofrecerá el nuevo teléfono inteligente BlackBerry 5G.

Será cuestión de esperar a que se vayan conociendo nuevas informaciones respecto a estos nuevos modelos.

Crédito de la imagen: OnwardMobility