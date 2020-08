Netflix prueba un «modo aleatorio» para explorar su catálogo

Una nueva forma para navegar entre el contenido de Netflix fue estrenada recientemente por la plataforma. A nivel mundial, la plataforma de streaming comenzó las pruebas de una función que permite navegar aleatoriamente dentro de su catálogo.

Evocando la sensación de hacer zapping, esta experiencia se encuentra disponible únicamente en la app de Netflix para televisores.

Con el fin de invitar a sus usuarios a ver más contenido de su plataforma, fomentando la exploración e incrementando su potencial de enganche, Netflix comenzó a desplegar esta función de reproducción aleatoria de series y películas.

La prueba de esta característica se abrió a una parte importante de las cuentas de Netflix alrededor del mundo.

Al acceder a la aplicación para televisores del servicio, las cuentas incluidas en este programa piloto podrán divisar un acceso directo al “modo aleatorio” en una o más de estas ubicaciones: debajo del avatar de perfil en la pantalla de inicio, en la pantalla de inicio del perfil de un usuario o en la barra lateral del menú principal.

Los títulos que Netflix muestra a través de este modo son escogidos a través de su algoritmo de recomendaciones. Al igual que en la portada de la plataforma, las sugerencias aparecerán en función de los contenidos o géneros vistos con anterioridad, más aquello guardado en la sección “Mi lista”.

