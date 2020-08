Google ahora facilita retomar las búsquedas de trabajo, compras y recetas

Para que retomar una búsqueda no sea tan frustrante, Google está sumando una nueva dinámica en el buscador gracias a las tarjetas de actividad.

Esta actualización se centra en las búsquedas relacionadas con trabajo, receta y compras online. No solo nos mostrará dónde quedamos en la búsqueda, sino que también agrega actualizaciones relevantes.



Por ejemplo, si retomas una búsqueda de trabajo, la tarjeta de actividad te mostrará nuevas ofertas respetando la búsqueda inicial. De esa manera, evitarás el proceso de buscar entre las publicaciones antiguas para ver alguna actualización.

Y en cuanto a la tarjeta de recetas, Google te mostrará aquellas relacionadas con tu búsqueda principal, teniendo en cuenta tu historial de actividad web. Todas estas recetas se mostrarán en un carrusel con vista en miniatura de las imágenes. Será como un mini recetario personalizado basado en tu historial de búsqueda.

Y la tarjeta de actividad relacionada con las compras online tiene una dinámica similar. Te ayudará a volver a tu búsqueda, pero con el plus de contar con publicaciones actualizadas de los productos que te interesan. Una dinámica práctica para que no pierdas ninguna oferta o te quedes con un precio que ya no está vigente.

Y por otro lado, tendrás muchas más opciones para tomar una decisión sin perder tiempo nuevamente en una búsqueda. Y por supuesto, podrás eliminar elementos de estas tarjetas y quedarte solo con el contenido que te interesa.

Esta actualización en las tarjetas de actividad se está implementando a todos los usuarios a partir de hoy. Si no te interesa contar con esta dinámica que propone Google, puedes desactivar las tarjetas de actividad desde la configuración del buscador.