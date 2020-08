Así será el primer PC de escritorio de Huawei, según filtraciones

Huawei se encuentra trabajando en su primer ejemplar de ordenador de escritorio, según filtraciones y rumores que han circulado desde comienzos de este año. Se trataría del primer computador de esta clase fabricado bajo la marca del gigante tecnológico de China, sumándose a su ecosistema de laptops, móviles, tablets, relojes inteligentes y otros gadgets.

A la fecha, esta información ha ido madurando y tomando mayor forma. Ya se conocen nuevos detalles sobre su sistema operativo, que definitivamente ya no será Windows, más algunos datos sobre su hardware y eventual apariencia.

De momento, no existe confirmación oficial sobre los detalles que circulan en torno a este nuevo equipo de Huawei. Sin embargo, sí se tiene certeza sobre la existencia del proyecto, pues hay reportes que señalan que este ordenador de escritorio apareció en en el sitio web oficial de desarrolladores de Huawei. Ahí se confirmo que el PC recibira el nombre de Qingyun W510 y su manufactura estará a cargo de Foxconn.

