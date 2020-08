Notepad++ es censurado en China

La censura política ha cobrado una nueva víctima en China. Por inusual que parezca a simple vista, en esta ocasión fue el turno de una sencilla, popular y robusta aplicación de programación y toma de notas.

Ayer, el sitio web de Notepad ++ fue prohibido oficialmente en el país asiático. Según una publicación en la cuenta oficial de Twitter del editor de texto, esto se originó tras el lanzamiento de dos «ediciones especiales» del software, que a través del título de sus versiones brindaron respaldo a causas de derechos humanos, llamadas «Free Uigur» y «Stand with Hong Kong «.

La prohibición se aplica a la página de descarga del editor de texto cuando un usuario de Internet intenta acceder a ella a través de un navegador chino desarrollado por Tencent (navegador QQ o el integrado en Wechat), Alibaba (navegador UC), 360 o Sogou. Estos servicios indican que la página tiene contenido prohibido por el regulador local. No obstante, según varios reportes, el sitio web sigue siendo accesible a través de navegadores como Google Chrome y DuckDuckGo.

Notepad++ is banned in China, obviously due to its #FreeUyghur & #StandWithHongKong edition. pic.twitter.com/uDa8kF6vfz

— Notepad++ (@Notepad_plus) August 16, 2020