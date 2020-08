Google Chrome te avisará si un formulario web no es seguro

Google Chrome 86 traerá una novedad interesante que dará un plus de seguridad a los usuarios.

Esta nueva característica protegerá a los usuarios de formularios web inseguros que podrían convertirse en un gran dolor de cabeza.



La dinámica que implementará el navegador web es simple, y que se aplicará aún en sitios web con certificado SSL. Cuando Google detecte que un formulario no es seguro, ya que no garantiza que el envío de datos sea privado (no se envían mediante HTTPS), bloqueará la función “autocompletar”. Es decir, el usuario no podrá utilizar ningún método para rellenar el formulario automáticamente.

Y si el usuario introduce información de forma manual entonces se mostrarán diferentes tipos de avisos. Primero, se mostrará un mensaje del estilo “Este formulario no es seguro. El autocompletado ha sido desactivado”. Y cuando trate de enviar el formulario, aparecerá un alerta más explícita: “La información que está a punto de enviar no es segura».

El usuario también verá una breve una explicación que menciona que el sitio web usa una conexión que no es segura y que los datos que se envían pueden ser visibles para otras personas. Suficiente información para suspender el envió del formulario y salir del sitio web. Y por supuesto, si eliges hacer caso omiso a las advertencias del navegador, tendrás la opción de enviar los datos aún disponible.

Tengamos en cuenta que esta dinámica aún no está disponible en Google Chrome, ya que recién se implementará en la versión 86 junto con otras series de novedades. Será una dinámica útil, clara y práctica que nos ahorrará muchos dolores de cabeza.