Facebook comienza a fusionar los chats de Instagram y Messenger

Facebook está avanzando en su plan de unificar sus servicios de mensajería. Su último movimiento ha sido integrar funciones de Facebook Messenger dentro de Instagram.

Ya algunos usuarios pueden ver este cambio en la última actualización de la app de Instagram. Las funciones de mensajerías de las dos apps combinadas en Instagram y disponibles en una sola sección.



Tal como mencionan en The Verge, la app describe bajo el mensaje de “Una nueva forma de enviar mensajes en Instagram” algunas de las novedades que trae esta actualización. Por ejemplo, nueva apariencia para los chats, personalizar las reacciones con emojis, chatear con amigos que usan Facebook y el gesto de deslizar los mensajes para responderlos.

Y para que quede clara la integración, el icono para los mensajes privados de Instagram se reemplaza por el de Facebook Messenger. Si bien Instagram permite actualizar a la nueva sección de mensajería, y aplica la mayoría de los cambios anunciados, aún no es posible chatear con amigos de Facebook. Pero puedes entretenerte con el resto de las opciones para personalizar la apariencia de los chat o las reacciones con emojis.

Este cambio en el chat aparece con la actualización de la app de Instagram, tanto en iOS y Android. Sin embargo, no está llegando a todos los usuarios, así que si aún teniendo la última versión de Instagram no ves el anuncio de estas funciones, no te preocupes.

Veremos si comienza a implementarse a nivel mundial en los próximas días, y si se habilitan todas sus funciones para ver cómo funciona su integración con Messenger.