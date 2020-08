Snapchat ya permite crear lentes con seguimiento de cuerpo completo

Si bien es habitual encontrarse vídeos de usuarios bailando en las principales redes sociales, la situación de confinamiento en muchas partes del mundo ha provocado un aumento de este tipo de vídeos como parte del entretenimiento de muchos usuarios.

Aprovechando esta tendencia, Snapchat acaba de actualizar Lens Studio, su plataforma para la creación de lentes de Realidad Aumentada, a la versión 3.1, trayendo la característica de seguimiento de cuerpo completo en 2D.



Especifican que ahora es posible crear lentes de Realidad Aumentada capaces de hacer seguimiento de 18 articulaciones y desencadenar efectos en base a los propios movimientos a cuerpo completo. En este sentido, acaban de lanzar dos plantillas: Full Body Triggers y Full Body Attachments.

La primera plantilla generará efectos diversos en base a las poses de los movimientos de los usuarios y sus puntos de posición, mientras la segunda permitirá colocar accesorios virtuales sobre los usuarios y sobre su entorno.

Hasta ahora, lo máximo posible era el uso de la plantilla Skeletal, que tan sólo tenían en consideración 8 puntos de la parte superior del cuerpo, dejando fuera el seguimiento de los movimientos de las piernas.

Además de las lentes que vayan saliendo desde ahora, Snapchat ya ha puesto a disposición de cuatro lentes de diferentes creadores que los usuarios ya pueden probar en la aplicación: Star Burst, Be You, Alone y Be Happy.

En el fondo, Snapchat trata de aprovechar el auge de los vídeos de bailes en las redes sociales, muy habitual en TikTok, tratando así atraer a más usuarios, sirviendo además como alternativa en aquellos territorios donde TikTok esté prohibido o próximo a prohibirse.

A esto se suma el hecho de que Snapchat también ha llegado a acuerdos con sellos discográficos para la utilización de los temas musicales en los vídeos de los usuarios.

Ya sólo queda que la imaginación de creadores y desarrolladores hagan el resto para crear atractivas lentes que permitan a los usuarios decantarse por Snapchat para generar vídeos de bailes, ya sea para competiciones, para crear tutoriales, o para muchas otras cosas.