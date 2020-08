Instagram comenzará a eliminar cuentas falsas y bots

Muchos usuarios de Instagram no son reales, son bots o cuentas falsas creadas para divulgar otras, o para participar en sorteos.

Instagram quiere acabar con ellas, y ha comunicado lo que tiene pensado hacer: pedir la identidad de los usuarios «sospechosos».

Comenzará a pedir a algunos usuarios que verifiquen sus identidades si sospecha de un «posible comportamiento no auténtico». Creen que la nueva política no afectará a la mayoría de los usuarios, pero apuntará a las cuentas que parecen sospechosas, como cuentas potencialmente involucradas en un comportamiento no auténtico coordinado, o cuando la mayoría de los seguidores son de un país diferente a la ubicación del usuario (algo que puede ocurrir perfectamente).

Los signos de automatización, como cuentas de bot, también serán eliminados, lo que puede hacer que millones de cuentas pierdan seguidores de forma impresionante, principalmente aquéllas que compraron seguidores falsos hace años.

Según las nuevas reglas, a estas cuentas se les pedirá que verifiquen su identidad mediante el envío de una identificación del gobierno. Si no es así, la empresa puede degradar sus publicaciones en el feed de Instagram o deshabilitar su cuenta por completo.

Uno de los objetivos es tener cuidado con el spam con las elecciones de 2020 en Estados Unidos, aunque una limpieza siempre es útil para varias cosas, como recuperar la credibilidad de la plataforma, por ejemplo.