Adobe descontinuará PhoneGap, su plataforma de desarrollo de apps

Adobe anunció el fin del desarrollo de PhoneGap y PhoneGap Build, proyectos enfocados en el desarrollo de apps móviles, más el fin de su inversión en Apache Cordova, un set de APIs creadas para que los desarrolladores de aplicaciones logren acceder a las funciones nativas de un dispositivo.

De esta forma se cierra un ciclo importante, en favor de las Aplicaciones Web Progresivas (PWA), las cuales fueron citadas por Adobe como una alternativa que hoy cubre todas las necesidades que estos proyectos buscaban cubrir.

A través de una entrada publicada en el blog de PhoneGap, Adobe comunicó esta decisión señalando entre sus razones que el uso de este servicio había disminuido durante el último tiempo.

Otro argumento señalado es alusivo a las PWA, las cuales gozan de la capacidad de dotar a la web de cualidades propias de los entornos móviles, como la emisión de notificaciones push, su ejecución a pantalla completa sin contenedores, sus respectivos iconos de acceso para la pantalla de inicio y hasta el soporte para contenido offline. En resumen, ofrecen con mayor facilidad lo que hasta hace algún tiempo atrás, fue novedad en manos de PhoneGap.

Como alternativa a este servicio que desaparecerá el 1 de octubre, desde Adobe continúan recomendando el uso de Apache Cordova, una bifurcación de PhoneGap que ahora más que nunca, ante el retiro de la inversión de Adobe para su desarrollo, dependerá de su comunidad para mantenerse en pie.

Además de las PWA y la opción de migrar de lleno a Apache Cordova, Adobe recomendó también otras plataformas de terceros como Monaca & Onsen UI, Framework7, Ionic Capacitor y NativeScript; ofreciendo incluso guías de migración para algunas de ellas.

Este proyecto data desde 2008, tiempos en los que la web y el mercado móvil eran muy diferentes a lo que hoy conocemos. En aquel entonces, resultaba novedoso y potente pensar en una plataforma qué permitiera crear aplicaciones de alto rendimiento haciendo uso de recursos más propios de la web, como el mismo lenguaje HTML, en lugar de aquellos lenguajes de programación que son un verdadero lío para quienes no se sienten cercanos al desarrollo especializado de apps. Hoy, es evidente el agotamiento de este modelo, al menos bajo la visión de Adobe.

PhoneGap cesará sus actividades oficialmente el 1 de octubre de 2020. Tras esa fecha, todo el contenido existente que haya sido desarrollado mediante PhoneGap continuará siendo soportado por Apache Cordova, plataforma que conservará su categoría de software de código abierto, mantenida a nivel de desarrollo por la comunidad.

A pesar de esta desvinculación, los equipos de PhoneGap y el personal de Adobe involucrado en Apache Cordova, continuarán desarrollando bibliotecas y herramientas de código abierto para aportar al proyecto.

Los datos guardados en PhoneGap Build, la herramienta de empaquetado de apps de este servicio (que no es de código abierto y no se integra entre las funciones de Apache Cordova), deben descargarse antes del 30 de septiembre de 2020, pues tras su cierre no habrá forma de obtener algún otro respaldo.