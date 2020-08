Facebook Lite será desactivado en iOS

Los millones de usuarios que usan Facebook Lite, la versión de Facebook ideal para móviles con bajos recursos, se verán sin su aplicación dentro de no mucho tiempo.

Así lo han podido comprobar algunos usuarios de Brasil, donde ya han visto el mensaje dado por Facebook a la hora de abrir la aplicación, mensaje que mostramos en la captura superior.

Así es, según el mensaje, Facebook Lite, usada por millones de personas para conexiones de baja velocidad y teléfonos de bajas especificaciones, está siendo desactivada. Actualmente es muy usado en mercados emergentes y en personas con teléfonos móviles antiguos, ya que es una versión de Facebook que no puede escargar imágenes de alta resolución o reproducir videos automáticamente, ideal para áreas rurales con mala señal o zonas con redes 2G.

Lo divulgan en macmagazine, donde indican que, después de dos años con un éxito tremendo (), la versión para iOS, de momento, tiene sus días contados:

Olá @MacMagazine! Vocês já estão sabendo que o aplicativo Facebook Lite será desativado em breve para iOS? Acessei hj de manhã e olha a mensagem que apareceu. Será que vai ser desativado para todas as versões de iOS? Acessei o app do meu 6s Plus de 64GB atualizado. #MacMagazine pic.twitter.com/5YxChTCGZ8

— Dalva (@DalvaVeronica) August 11, 2020