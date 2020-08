Así serán los paquetes de suscripciones unificadas de Apple, acorde a Bloomberg

Ya sabíamos que Apple estaba trabajando en la posibilidad de aunar diferentes suscripciones en un único paquete por suscripción que permitan cierto ahorro mensual en relación a llevar a cabo las suscripciones a los diferentes servicios por separado.

Ahora, Bloomberg ha destapado más información al respecto, en base a fuentes cercanas, que aportan algo más de luz a la nueva iniciativa de Apple con la que pretende fomentar la suscripción a sus diferentes servicios, que además irá en crecimiento.



Apple One, para fomentar las suscripciones a los servicios de Apple

Según las citadas fuentes, Apple no estaría trabajando en un único paquete por suscripción sino en cuatro paquetes por suscripción diferentes, denominados Apple One, y que su lanzamiento se llevará a cabo finalmente a principios del próximo mes de octubre junto a la nueva línea de teléfonos iPhone.

El primer paquete, el más asequible, contará con Apple Music y Apple TV+. El siguiente paquete contará con Apple Music y Apple TV+ sumándose además su propio servicio de juegos Apple Arcade.

El tercer paquete contará con Apple Music, Apple TV, Apple Arcade y Apple News+, y el cuarto es similar al tercero al que se incluirá almacenamiento adicional para archivos y fotos en iCloud.

De momento se desconocen los precios al que llegarán estos paquetes, existiendo la posibilidad de que pueda haber alguna variación de cara al lanzamiento, pero manteniendo el mismo objetivo de facilitar el ahorro con respecto a la suscripción a los diferentes servicios por separado, posibilitando además que las suscripciones puedan ser compartidas con diferentes miembros de la misma familia.

Y si no fuera suficiente, Apple también estaría preparando un nuevo servicio de las clases de fitness para iPhone, iPad y Apple TV, y que se supone que se incluirá en el paquete más caro de Apple One, aunque de momento no existe más información acerca de este nuevo servicio.

Como es lógico, simplemente toca esperar a que la compañía, que no se ha pronunciado ante los requerimientos de Bloomberg, ofrezca toda la información en el momento señalado. Mientras tanto, es posible que podamos conocer nuevos rumores y filtraciones, un tradición que no falla nunca antes de los lanzamientos tecnológicos más esperados del año para muchas compañías.