5 dispositivos traductores que te impresionarán

Por si no lo sabías, los traductores portátiles o dispositivos traductores se han convertido en productos con un enorme éxito a nivel mundial gracias a que, de manera práctica, sencilla y eficiente, nos permiten conocer de manera inmediata el significado de cualquier palabra en un montón de idiomas.

Tiene mucha lógica su éxito, ya que ir a un país extranjero y no saber su idioma es un obstáculo más que común, bien sea para pedir la ubicación del hotel o para tener una reunión de negocios en ese preciso idioma. Por este motivo, el día de hoy hemos venido a presentar 5 dispositivos traductores diferentes que actualmente son algunos de los mejores del mercado y que tienen una pinta bastante interesante.

C-Mask, un prometedor traductor que a la vez es una mascarilla

En la época actual con la pandemia como protagonista, se ha presentado desde Japón una interesante mascarilla que, aparte de traducir hasta 8 idiomas distintos, es capaz de controlar nuestro móvil para hacer llamadas y enviar mensajes, además de amplificar la voz, y todo esto a través de una conexión Bluetooth. Es una de las ideas más creativas e interesantes de este top 5, la cual saldrá a la venta en suelo nipón para el mes de septiembre y su precio será un monto cercano a los 40 dólares (aquí tienes toda la información al respecto).

Travis Traductor, tal vez el mejor traductor portátil del mercado

Si de rendimiento, resultados e idiomas soportados hablamos, tal vez no hay ningún gadget que compita de manera directa con el Travis Traductor, un pequeño dispositivo que no depende ni de internet ni de Google. Así pues, no hará falta identificarse, desbloquear su pantalla, cerrar o iniciar sesión, entre otras opciones. Tiene un total de 80 idiomas a elegir y usa hasta 20 motores de traducción, lo cual deja en evidencia lo profesional de este aparato.

Su traducción es bastante rápida y eficiente como lo comentamos en este artículo a fondo. Pero como no todo es color de rosa, el único problema que le encontramos a Travis es su precio, el cual ronda los 200 euros.

Pocketalk Traductor, otra buena alternativa que entra en el top 3

Llega el momento de hablar del Pocketalk Traductor, un nuevo dispositivo que de entrada comentamos que tiene un precio de 199 dólares, pero cuenta con hasta 74 idiomas para traducir, un plan de datos con disponibilidad en hasta 133 países e hiperprecisión en todas las palabras en general. De acuerdo a una encuesta de BCN Ltd, es el dispositivo traductor más vendido en Japón, por lo que esto igualmente avala su rendimiento y confianza a la hora de emplearlo.

Traductor Birgus, el traductor que ostenta una precisión del 98%

Dispone de un modelo parecido a un teléfono celular de segunda generación, en el que están únicamente 4 botones en la parte inferior y una pequeña pantalla táctil de 2.4 pulgadas que es el lugar desde donde se controlará todo. Cuenta con una tasa de precisión de 98%, por lo que puedes estar de manera casi segura que lo que digas será traducido correctamente. Además, soporta la traducción de hasta 70 idiomas y dispone de una batería de 1250 mAh, lo que dará una carga aproximada de hasta 8 horas de funcionamiento continuo.

Es un dispositivo certificado que promete realizar traducciones precisas, con reconocimiento en voz alta, además de ser altamente sensible, por lo que puede reconocer tu voz en ambientes ruidosos, todo esto junto por 149 dólares.

Xiaomi Mijia Konjac AI, la última opción que viene de parte del gigante asiático

La Apple china también tiene un gadget dedicado a esta área, quienes no se quedan atrás con su Mijia Konjac AI, un sencillo pero poderoso dispositivo traductor de bolsillo que tiene un aspecto bastante similar a lo que era el iPod Nano a decir verdad. El aparato está basado en Microsoft Translator, quien tiene una base de datos bastante potente ya que dispone de una gran cantidad de expresiones coloquiales y posee la capacidad de traducir de manera simultánea un total de 14 idiomas.

Es una opción práctica y ciertamente barata (36 euros) si nos colocamos a comparar los precios de la mayoría traductores en el mercado.

Básicamente, la mascarilla de protección con traductor incluido es la única alternativa presentada en este año, aunque las demás opciones ostentan ser las más recomendadas en diferentes aspectos: idiomas soportados, diseño y precio. Esperamos ver más dispositivos en los próximos meses.