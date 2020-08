10 cosas que tienes que saber sobre Radar Covid

La aplicación Radar Covid ya está disponible en toda España, aunque de momento no funciona en todas las comunidades autónomas, ya que debe activarse en cada una en función de si el gobierno regional lo aprueba.

Son muchas las cosas que se están diciendo sobre esta aplicación en las redes sociales, donde ha llegado a ser trending topic en Twitter, y muchas de ellas son falsas, por lo que vamos a hacer aquí un resumen en forma de 10 puntos importantes que hay que saber sobre ella:



1 – La app Radar Covid no transmite datos personales a otros números. Lo que transmite son códigos generados de forma aleatoria que no contienen datos sobre el dueño del dispositivo.

2 – Los móviles se comunicarán entre ellos usando Bluetooth de baja potencia, enviandose los códigos cada vez que se encuentren próximos. De esa forma, si estamos en un supermercado, nuestro móvil enviará su código a los móviles de las personas que nos crucemos a poca distancia, y recibirá los códigos de otros móviles.

3 – La información (códigos) se guardará localmente en el móvil, no se enviará a la nube ni servirá para realizar estudios para los que no ha sido diseñada.

4 – Los permisos que solicita son mucho menores que los de otras apps, por lo que es fácil descubrir si acceder a datos confidenciales de nuestro móvil.

5 – La aplicación ya está en iOS y android, pero de momento instalarla no sirve de nada, ya que en el momento de la redacción de este artículo no hay ninguna comunidad que la haya activado.

6 – Durante la fase de pruebas en La Gomera, aseguran que consiguieron reducir los falsos positivos y doblaron los datos que se lograban con el rastreo manual.

7 – La app está disponible en inglés (para los turistas) y en castellano.

8 – Será necesario tener activado el Bluetooth para que funcione, no transmitirá datos vía WiFi ni vía conexión de datos (no consumirá datos).

9 – La app nos dirá si nuestro grado de exposición es bajo o no (si hemos estado cerca de personas que han informado un positivo de COVID-19).

10 – Si estamos enfermos con COVID-19 podemos informarlo en la app para que se avise de forma anónima a todos los móviles que han estado cerca del nuestro. Ese envío es opcional, y es sencillo hacerlo, solo hay que pulsar el botón de la pantalla correspondiente «Comunica tu positivo COVID» y enviar el código del diagnóstico, tal y como se muestra en esta captura.

Esperemos que las dudas hayan sido eliminadas.