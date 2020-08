Huawei dice que se está quedando sin chips para móviles por culpa del veto de Estados Unidos

Huawei es actualmente el mayor proveedor de teléfonos inteligentes del mundo, por encima incluso de Samsung, y ahora dice que se está quedando sin procesadores debido a las sanciones de Estados Unidos.

Lo informa en The Associated Press, donde según Richard Yu, director ejecutivo de la unidad de negocios de consumo de Huawei, informó que dentro de pocas semanas el fabricante chino de teléfonos ya no podrá fabricar sus propios conjuntos de chips Kirin debido a la presión económica actual de Estados Unidos.

Desafortunadamente, en la segunda ronda de sanciones de Estados Unidos, nuestros productores de chips solo aceptaron pedidos hasta el 15 de mayo. La producción se cerrará el 15 de septiembre. […] Este año puede ser la última generación de chips de gama alta Huawei Kirin.

Esto significa que el próximo teléfono Mate 40 de Huawei, programado para su lanzamiento en septiembre, podría ser el último teléfono con un chip Kirin.

Una vez más, Estados Unidos ha acusado a Huawei de construir puertas traseras en la infraestructura de red, acusando a la empresa de ser una espía del gobierno chino. Huawei ha negado las acusaciones de espionaje de la administración Trump, pero eso no ha ayudado en nada: Huawei sigue en la lista negra.

Las empresas estadounidenses no pueden vender tecnología a la empresa sin la aprobación explícita del gobierno de los EE. UU, y los gobiernos que lo hacen, están mal vistos por el gigante americano (ya ha amenzado a Brasil con «consecuencias» si adquieren la red 5G de Huawei).

La regla aún activa en Estados Unidos, e impide que los fabricantes extranjeros de semiconductores que utilizan software y tecnología estadounidenses en sus operaciones envíen sus productos a Huawei a menos que primero obtengan una licencia de EE. UU. Este es el motivo por el que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), el mayor fabricante de semiconductores del mundo, habría detenido los pedidos de la unidad HiSilicon de Huawei en mayo tras la nueva regla estadounidense, lo que afecta a la producción de chips.

El Wall Street Journal informó ayer sábado que el fabricante estadounidense de chips Qualcomm le había pedido a la administración Trump que alivie las restricciones a la venta de componentes a Huawei y le permita vender chips a Huawei para usar en sus teléfonos 5G.