Ghost Pacer, un compañero de realidad aumentada para salir a correr

Salir a correr en solitario no es lo mismo que hacerlo en compañía. Tener un compañero de carrera aporta una motivación adicional para entrenar con constancia y ánimo de superación. Para este fin, apareció recientemente un gadget que permite realizar carreras junta a un compañero virtual.

Se trata de las gafas de realidad aumentada Ghost Pacer, las cuales muestran un oponente holográfico en medio del campo visual de quien las porte, estimulando su rendimiento y motivando la superación de metas y objetivos, sin importar el lugar o momento en el que se entrene.

Este interesante accesorio fue presentado por sus creadores como “el único auricular de realidad mixta en el mundo que es lo suficientemente ligero como para usarlo cómodamente mientras se ejecuta”. Pesa sólo 90 gramos y su espesor máximo es de 10 milímetros. Su batería de 800 mAh dura 6 horas de uso continuo y se recarga en sólo una hora. Su campo de visión de realidad aumentada es de 30° y su capacidad gráfica es de 3965 píxeles por pulgada. Además, estas gafas son resistentes al agua y el polvo.

Con Ghost Pacer, puedes configurar el avatar de tu compañero virtual para que corra al ritmo que tú prefieras configurar manualmente, al ritmo de alguno de tus entrenamientos previos e incluso, hacer que el avatar mejore su ritmo progresivamente tras cada carrera, como un mecanismo de superación gradual.

Complementariamente, se encuentra disponible la aplicación móvil de Ghost Pacer, la cual permite encontrar rutas y competir contra el avatar de las gafas Ghost Pacer, según los parámetros configurados.

Gracias a su integración con Strava, una plataforma de GPS social para atletas y ciclistas, se puede obtener acceso a miles de rutas disponibles mediante este servicio, sumando además otras rutas de carrera ejecutadas por otros usuarios de Strava y los registros personales de otras carreras realizadas por el mismo usuario consultante.

La app permite también competir contra amigos, aún si no se encuentran cerca e incluso cuando no se puede entrenar al mismo tiempo que la otra persona, quien no necesariamente debe contar con un Ghost Pacer. Gracias a la recién mencionada integración con Strava, se puede configurar una carrera en conjunto con el avatar que imita su ritmo en una ruta.

Al hacer uso de la aplicación de estas gafas, se puede analizar el historial de ejercicios ejecutados, para en base a estos datos, crear entrenamientos personalizados para su usuario.

Adicionalmente a la app movil, que está disponible para iOS y Android, las gafas se pueden integrar con dispositivos Garmin o Apple Watch, a través de los cuales tambien se puede hacer un seguimiento al uso de este accesorio.

En el corazón de este dispositivo se encuentra disponible una minicomputadora bastante potente para su contexto, un led ultrabrillante y un visor de realidad aumentada de alta resolución. Otra interesante herramienta integrada es un marcapasos, el que presenta ópticas de ingeniería de precisión y circuitos innovadores hechos a medida.

El Ghost Pacer fue desarrollado por un grupo de estudiantes de Lakeside High School en la ciudad de Seattle, Washington. Tras este proyecto de gafas de realidad aumentada, hay un objeto que surgió tras miles de horas de investigación. Sus creadores, quienes son corredores de preioridades y conocedores del medio, buscaron plasmar sus ideas que fueran útiles para otros corredores.

Por un tiempo limitado, las gafas Ghost Pacer están disponibles con un 43% de descuento para quienes lo adquieran a través de su campaña de crowdfunding en Kickstarter, sitio en el que sus precios comienzan desde los $199 dólares.

Si deseas conocer más detalles sobre este gadget, puedes encontrarlos en el sitio web oficial de Ghost Pacer.