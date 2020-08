Google Play Music ya tiene fecha de cierre: así puedes descargar tu música

Google Play Music ya tiene fecha de despedida. Aunque su cierre no es ninguna novedad, ahora Google confirma que el servicio finalizará este año.

El cierre comenzará en septiembre en algunos países, y se extenderá hasta octubre. Y en diciembre, YouTube Music finalmente reemplazará a Google Play Music.



Una vez que se inicie esta etapa de cierre ya no será posible usar ninguna de las funciones de Google Play Music, aunque tendrán hasta diciembre para guardar sus datos. Así que hay tiempo suficiente para que los usuarios distraídos creen un backup de su música (lista de reproducción, Me gusta, etc) o se pasen a YouTube Music.

Para transferir todo el contenido a YouTube Music solo es necesario acceder a la herramienta que provee Google. Hay que dirigirse a este enlace, loguearse con la cuenta de Google correspondiente y seguir las instrucciones.

Entre el contenido que se transferirá se encuentran las listas de reproducción, canciones subidas o compradas, Me gusta, y datos de facturación, en caso de tener una suscripción. Verás que YouTube Music comenzará a sugerirte contenidos basados en tu historial y preferencias en Play Music.

Y si no quieres transferir tu contenido musical (solo música subida o comprada) a YouTube Music, puedes optar por descargarlo a tu ordenador utilizando la herramienta Google Takeou, que puedes gestionar desde tu cuenta de Google.

Y por supuesto, también puedes optar por simplemente eliminar tu cuenta de Google Play, junto con todos los datos, antes de cierre definitivo. Google ha estado apostando fuerte por YouTube Music en el último tiempo, así que encontrarás todas las funciones populares de Play Music y algunos extras para que se convierte en tu servicio de música favorito.