Huawei presenta su plataforma de videojuegos GameCenter

Huawei sigue sus pasos para transformarse en una plataforma independiente en todos los sentidos. Después de superar a Samsung como mayor en ventas, y aún bloqueado en lo que a servicios de Google se refiere, no frena su ascenso y lanza ahora a nivel internacional su plataforma de juegos, HUAWEI GameCenter, en 33 países.

Se trata de una plataforma de distribución que ofrecerá juegos móviles de alta calidad y recompensas a los jugadores, algo semejante a lo que hace la plataforma de juegos de Google. Es posible descargarla desde AppGallery en este enlace.



Entre otras cosas ofrece:

– Acceso a pre-compra de juegos exclusivos (Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road o Ellr Land, entre otros)

– Posibilidad de descarga de los juegos más populares y recientes (Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos o Goddess MUA)

– Acceso a paquetes y ofertas exclusivas. Como jemplo nos comentan que en Last Day Rules: Survival y Starship Legion-AMG, los jugadores podrán obtener beneficios exclusivos como monedas de oro y accesorios por tiempo limitado.

Quieren de esta forma llegar a los desarrolladores, quienes podrán crear experiencias avanzadas gracias al acceso al Chipset-Device-Cloud de Huawei.

Huawei se ha asociado con Lilith, IGG, Gameloft y Forshow, entre otros, para que podamos tener acceso a los juegos, un punto débil que teníamos hasta ahora los usuarios de los últimos teléfonos de Huawei, ya que muchas veces dependen de Google Play para poder ejecutarse.

Los desarrolladores que apuesten por la plataforma tendrán acceso a servicios de evaluación profesional gratuitos con datos locales de mercados extranjeros, lo que ayudará a posicionar sus aplicaciones, así como apoyo técnico para facilitar la integración. Tendrán también acceso al programa “Shining-Star” que cuenta con 1.000 millones de dólares, y recibirán una parte de los ingresos generados cuando desarrollan con Huawei.

Un buen paso adelante en un sector que no puede olvidarse.