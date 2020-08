TikTok acusa de plagio a Facebook y prepara la venta de sus operaciones en Estados Unidos a Microsoft

El propietario de TikTok, ByteDance, acusó a Facebook de plagio y difamación, al mismo tiempo que indican que viven «dificultades complejas e inimaginables» para transformarse en una compañía global.

La compañía hizo los comentarios en un comunicado el domingo por la noche publicado en su cuenta oficial en Jinri Toutiao, una aplicación de agregación de noticias, también de su propiedad.

ByteDance siempre se ha comprometido a convertirse en una empresa global. Durante este proceso, nos hemos enfrentado a todo tipo de dificultades complejas e inimaginables, incluido el tenso entorno político internacional, la colisión y el conflicto de diferentes culturas y el plagio y las manchas del competidor Facebook.

TikTok fue criticado por el CEO de Facebook en el pasado, acusando de censurar la protesta política.

Por otro lado, aunque no mencionó las presiones en los Estados Unidos para que ByteDance venda las operaciones en dicho país, Donald Trump acordó darle a ByteDance 45 días de plazo para negociar la venta a Microsoft, según dijeron el domingo personas familiarizadas con el asunto. Microsoft comentó más detalles en su blog.

El CEO de Microsoft aún no ha dado detalles sobre cómo se realizará esta compra, pero la idea es que puedan mantener sus funcionalidades alterando la parte de privacidad de datos: Los usuarios de Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda estarán dentro de una base de datos diferente, de forma que no podrán verse desde China. Es importante recordar que TikTok ya perdió su primer mercado, India, y ahora tendría que vender las operaciones en su segundo mercado, Estados Unidos, con riesgo de ser bloqueado en dicho país si no realiza la venta.

El objetivo, por lo menos el que anuncian, es que TikTok China no tenga acceso a la información de usuarios de otros países, que se puede aplicar una política de privacidad diferente en función de la región en la que se encuentra el usuario. Microsoft sería el máximo propietario, aunque podrían entrar otros inversores en Estados Unidos.

Es importante tener en cuenta que actualmente ya hay dos TikToks, uno en China, operado por ByteDance, y otro fuera de China, también de ByteDance, pero con algunas políticas diferentes. El problema es que el TikTok de fuera de China sigue teniendo una política de privacidad poco aceptable para las leyes de protección de datos de muchos países.

Hasta que no se acerque el momento no sabremos cómo se realizará la compra, por cuánto y bajo qué condiciones. Tendremos que esperar los 45 días de turno.