150.000 dólares de multa por distribuir ciertos archivos APK

Los dispositivos android pueden instalar aplicaciones sin necesidad de pasar por la tienda de Google, solo tienen que buscar el archivo APK correspondiente a la app deseada, y listo, aunque eso tiene varios riesgos:

– Es posible que el archivo APK tenga virus, o malware de cualquier tipo, ya que la tienda de Google, generalmente, bloquea archivos maliciosos antes de que estén disponibles para los usuarios.

– Si un programa se ofrece como archivo APK y no está en la tienda de Google, puede ser que esté infringiendo la ley (aunque también puede ser que simplemente quieran poder instalarse en los nuevos móviles de Huawei, que no tienen tienda de Google).



El caso es que acaba de divulgarse el resultado de una demanda judicial en Estados Unidos: un sitio de descarga de archivos APK tendrá que pagar 150.000 dólares de multa por daños por piratería, ya que estaba distribuyendo apps que tranmiten películas pirateadas (como Showbox y Popcorn Time, por ejemplo).

Las compañías de películas, incluidas las que están detrás de «The Hitman’s Bodyguard», «London Has Fallen» y «Hunter Killer» presentaron una queja en un tribunal en Hawai, acusando a estos sitios de descarga de apk de facilitar la piratería masiva. Los acusados no eran los desarrolladores originales de la aplicación, pero distribuyeron el software. No todos los acusados ​​respondieron, pero algunos de los sitios de descarga demandados ya han desaparecido. Las empresas demandantes han pedido una orden judicial que ordenaba a los servicios de terceros, como empresas de alojamiento y registradores de dominio, que dejaran de hacer negocios con los sitios, y eso afectaba a empresas como Namesilo y CloudFlare, por ejemplo.

La multa es de 30.000 por título de película y más de 10.000 en honorarios y costos de abogados, considerándose solamente las películas cuyos derechos autorales estaban en manos de las demandandantes.

Hasta ahora es incierto si las compañías cinematográficas realmente recibirán sus daños del operador, tal y como indican en torrentfreak.com, pero es un precedente a tener en cuenta para todos aquellos que distribuyen APKs: hay que estudiar con calma que es lo que se está distribuyendo y verificar previamente si no viola la ley de algún país donde se ofrezca el servicio.