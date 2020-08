Desarrollan inteligencia artificial que detecta comentarios racistas en sitios web

Parece que, junto al COVID-19, el racismo se ha convertido en otro de los asuntos de interés general en estos días, formando parte de las conversaciones generadas en nuestra cotidianidad gracias al movimiento BLM (Blacks Lives Matter) que ha ejercido toda una campaña enfocada en visibilizar este tema.

Por otra parte, en el ámbito de la tecnología se han estado desarrollando sistemas enfocados a contrarrestar el racismo en la internet, interceptando todas aquellas declaraciones que promuevan o generen una tendencia despectiva hacia un colectivo en particular, todo ello con ayuda de la inteligencia artificial.

Así es, una empresa llamada UserWay ha desarrollado un script, el cual ha sido catalogado por esta como «La tecnología de auto-remediación basada en la IA más avanzada del mundo»

Cabe destacar que la empresa dispone de una oferta de pago la cual cuenta con un moderador de contenido sustentado en IA con el cual esperan poder brindar a compañías y empresas la garantía de que sus sitios web se mantendrán libres de lenguaje conflictivo o divisivo que pueda implicar discriminación por factores como raza, genero, edad o discapacidad.

Con el propósito de demostrar la efectividad de su herramienta, UserWay llevó a cabo una prueba en 500 mil sitios web encontrando en un 52% de estos comentarios despectivos alusivos a la raza, un 24% comentarios despectivos hacia el genero y un 12% hacia la edad.

Entre las palabras tomadas en cuenta como criterio por la herramienta de UserWay al momento de efectuar su trabajo están oveja negra, lista negra, presidente, humanidad junto con palabras asociadas a un lenguaje más radicalmente ofensivo.

Además de las pruebas efectuadas al conjunto de sitios web, UserWay realizó pruebas en sitios web de medios noticiosos reconocidos.

El resultado arrojó que cada una de estas páginas presentaban comentarios de índole discriminatoria o despectiva siendo The Washington Examiner el primero de la lista, seguido por otros como The Daily Caller, ESPN.com, CNBC.com, FoxNews.com, CNN.com y The Washington Post.

Si deseas obtener mas información acerca de esta tecnología puedes hacerlo ingresando AQUÍ