Cómo refrigerar la PS4 para reducir el ruido y el sobrecalentamiento

Si últimamente sientes que vuestra PS4 comienza a estar más caliente y ruidosa de lo normal, entonces este artículo es para ti. Puede que este tipo de problemas lleguen hasta a apagar de un solo golpe la máquina, lo cual sería ciertamente preocupante.

Lo más probable es que estos inconvenientes provengan del calor del verano que azota la mayor parte del planeta en este momento. Por lo tanto, para evitar llegar a esos extremos y no averiguar qué otras cosas le pueden llegar a ocurrir a tu consola, hay una serie de pasos y tips que puedes seguir para así reducir el sobrecalentamiento de la misma máquina y sus ruidos molestos. Atentos a cada consejo para evitar la sobrecarga.

Evita colocar la PS4 en superficies que retengan el calor

Este es un consejo bastante lógico, ya que si pones tu Playstation 4 en superficies que en vez de repeler el calor lo que hacen es mantenerlo, la misma consola no logrará airearse y expulsar ese calor que tiene dentro de si misma. Lo mejor sería ubicarla en superficies como mármol o suelos de baldosas, que por lo general se mantienen frías. Por otra parte, evita ponerla en lugares que disipen mal el calor, como vienen siendo la madera o el cemento, por ejemplo.

Trata de no apagar la consola cuando esté caliente

Suele ser un error bastante común el apagar la PS4 inmediatamente después de jugar algún videojuego potente que requiere de mucha energía por parte de la consola. Para que esto no ocurra de un solo golpe, lo mejor será salir de ese juego y dirigirse al menú de inicio, en donde deberíamos esperar un par de minutos para así apagar la máquina luego de que los ventiladores se hayan refrigerado.

Encuentra un lugar para colocarla en el que no acumule polvo

No es algo desconocido para nadie que el polvo es el peor enemigo no solo de las consolas de videojuegos, sino de todo dispositivo electrónico en general, ya que el polvo entra en todos los componentes internos y tapa todas las vías de entrada y salida de aire de las mismas consolas, haciendo que estas se recalienten. Encuéntrale un sitio en el que no se acumule tanto el polvo y hazle limpiezas de manera constante a la PS4 para así lograr que se refrigere lo mejor posible.

Opta por comprar ventiladores externos para disipar el calor

Por último, traemos el mejor consejo profesional que podrás encontrar: comprar un ventilador externo que le dé el aire y el frío necesario al sistema interno de la consola para que no se recaliente y esta se mantenga refrigerada de manera constante. Al ser adheridas a la parte de atrás de la PS4 a través de un cable USB, estos ventiladores harán su trabajo y podrás seguir disfrutando de tus juegos sin la necesidad de preocuparte.