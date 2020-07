Spotify prueba una nueva función para potenciar los podcasts

Spotify ha estado muy activo sumando funciones que mejoran la dinámica de los podcasts y reavivan el interés de los usuarios.

Ya hemos visto como su rediseño ha puesto en un lugar más prominente a los podcasts, y nuevas opciones que le dan un plus a los episodios. Y para reforzar su apuesta por el contenido de los podcasts en 2020, ha sumado a personalidades como Michelle Obama.



Siguiendo esta línea, está probando una nueva opción que permitirá a los usuarios compartir tarjetas de citas tomadas de episodios de podcasts. Esta opción no está visible cuando se recorre los episodios de un podcast, sino que se activan al dar play. Bajo “Quotes from the episode” se muestra un carrusel de tarjetas de colores con fragmentos de la conversación, que se pueden compartir en las redes sociales o guardar en alguna app de notas personales.

Solo es necesario seleccionar una de ellas para que Spotify muestre las opciones para compartirla en diferentes redes sociales. Puedes ver un ejemplo, en las capturas de pantalla que comparte Christina Jovanna Olivarez en Twitter. Junto con la cita, la tarjeta menciona a quién le pertenece y en qué minuto del episodio se menciona ese fragmento.

Es una forma simple de compartir ideas sobre el podcast con nuestros amigos y contactos. Y por supuesto, una excelente opción para abrir conversación sobre determinados temas o intercambiar opiniones. Por el momento, la prueba solo parece incluir el podcast de Michelle Obama y solo está disponible para un grupo reducido de usuarios.

Veremos si Spotify decide implementar esta nueva opción a todos los usuarios en el futuro, o quedará en el camino como una de las tantas funciones experimentales.