Películas y series que serán estrenadas en Netflix en agosto de 2020

Nuestro ojo clínico en el tema de series y películas se está enfocando en todos los estrenos que traerá Netflix para el mes de agosto.

En total, encontramos más de 60 títulos que serán lanzados a partir del 1 de agosto. Entre los más destacados tenemos una nueva temporada de Lucifer, la tercera temporada de The Rain, el documental Superconectados – La ciencia que se esconde detrás de todo, Terminator Génesis y más. He aquí la lista completa.

Series que serán estrenadas en Netflix España en agosto

Para el 1/08

– Mi aterrizaje perfecto

Para el 4/08

– Sam Jay: 3 in the Morning

Para el 6/08

– The Rain T3



– The Seven Deadly Sins T4

Para el 7/08

– Sunset: La milla de oro T3

– Las nuevas leyendas de Mono T2

– Fiesta de palabras: Canciones

– Alta Mar T3

– Niquelao México T2

– Magos: Cuentos de Arcadia

Para el 10/08

– The Big Show Show episodio especial

Para el 14/08

– 3% T2

– Glow Up T2

– El robo del siglo

– Teenage Bounty Hunters

Para el 17/08

– Glitch Techs T2

– Para el 19/08

– Los DeMarcus: El cantante y la Miss

Para el 20/08

– Biohackers

– El timador timado

Para el 21/08

– Lucifer T5, parte 1



– Extratelestre

Para el 25/08

– Cleptómanas T2

– Emily y su laboratorio de las maravillas

Para el 27/08

– Aggretsuko T3

Para el 28/08

– Cobra Kai T1-2



Películas que serán estrenadas en Netflix España en agosto

Para el 1/08

– Terminator Génesis



– Instinto básico

– Land of the Dead

– Where’s the Money

– Duplicity

– Nutty Professor II – The Klamps

– Supermonstruos – La nueva clase



– Rise of the Legend

– Igor

– Breaking the Bank

Para el 2/08

– Bumblebee

Para el 3/08

– Slender Man

Para el 4/08

La monja

– Cory Bólidos – Campamento de verano

– Los vigilantes de Malibú: La nueva ola

Para el 5/08

– Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo

Para el 7/08

– Work it: Al ritmo de los sueños

– Berlín, Berlín – La novia se fuga

– Más aventuras sobre ruedas en el espacio

Para el 12/08

– Gunjan Saxena: La chica de Kargil



Para el 13/08

– Una chica fácil

Para el 14/08

– Proyecto Power

– Los Octonautas y las cuevas de Sac Actun

– Intrépido

Para el 17/08

– Profesores al ataque

Para el 19/08

– Crímenes de familia

Para el 21/08

– Fuego negro

– Una noche de locos

Para el 28/08

– Orígenes secretos

– En plan estrella de rock

Documentales que serán estrenados en Netflix España en agosto

Para el 2/08

– Superconectados – La ciencia que se esconde detrás de todo

Para el 3/08

– Inmigration Nation



– Mundo Misterio

Para el 4/08

– Sam Jay – 3 in the Morning

Para el 5/08

– Anelka el incomprendido

– ¿Dónde se esconden los más buscados?

Para el 6/08

– Nasha Natasha

Para el 7/08

– Fauna minúscula

– Stars in the Sky

Para el 11/08

– Rob Schneider: Asian Momma, Mexican Kids

Para el 12/08

– (Contra)Indicado

Para el 19/08

– High Score

Para el 20/08

– John Was Trying to Contact Aliens