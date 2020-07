Llegan los juegos interactivos a las pantallas inteligentes Nest Hub de Google

Google sigue incentivando la faceta del entretenimiento en las pantallas inteligentes Nest Hub a través del Asistente. El siguiente paso que acaban de dar es el lanzamiento de una primera tanda de juegos interactivos, que combinan los controles por voz con las funciones táctiles sobre la pantalla, para que los usuarios puedan pasar horas probando sus habilidades en diferentes sentidos, tanto de forma individual o de forma compartida con sus familiares y amigos.

Entre los títulos que acaban de llegar, y que los usuarios podrán disponer a través del Asistente simplemente indicando por voz «Hey Google, Let’s Play a Game«, se encuentran Who Wants to be a Millionaire, Puzzle of the Day, Talk to The Wiggles o Escape the Room, entre otras.



El entretenimiento como una parte clave de las capacidades de las Smart Displays

Pero Google tiene la intención de expandir la lista de títulos disponibles a lo largo del año, para lo que seguirá trabajando en colaboración con los desarrolladores de juegos para traer nuevos títulos a sus pantallas inteligentes.

Era cuestión de tiempo que Google trajese los juegos interactivos a sus pantallas inteligentes, teniendo en cuenta que los juegos son una de las capacidades que desde hace tiempo han estado presentes a través del Asistente de Google en otros dispositivos, ofreciéndose incluso a través de los altavoces inteligentes.

Pero además de los juegos, Google también ofrece otras capacidades de entretenimiento a través de las pantallas inteligentes Nest Hub, como los sonidos de animales, las bromas o las historias, según señalan, lo que da muestra de que trata de competir con los dispositivos inteligentes con asistentes virtuales de la competencia a través de las capacidades de entretenimiento, lo que podría dirigir la balanza a su favor a la hora de decidir la compra de una pantalla inteligente.

Siguiendo esta tendencia, ya sólo cabe esperar que siga apostando por el entretenimiento a través del Asistente en las próximas iniciativas que vaya presentando en el tiempo, lo que permitirá que pantallas inteligentes como Nest Hub Max puedan convertirse en el compañero perfecto en muchas ocasiones gracias al cada vez mayor número de capacidades en general.