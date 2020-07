Google extiende las copias de seguridad de Google One a todos los usuarios de Android

Hace poco menos de un año, Google comenzó a ofrecer la función de copias de seguridad automáticas en móviles Android para aquellos usuarios que sean suscriptores de Google One, su servicio por suscripción, con el que obtienen beneficios adicionales sobre las capacidades básicas de las cuentas de Google, yendo más allá de las copias de seguridad básicas de los teléfonos móviles Android.

Ahora, Google nos sorprende extendiendo las copias de seguridad automáticas de Google One a todos los usuarios de móviles Android de forma gratuita, sin necesidad de ser suscriptores de este servicio, aunque sí que es necesario contar con su aplicación para beneficiarse de las copias de seguridad.



Además, promete que «pronto» llevará esta experiencia a los usuarios de iPhone a través del lanzamiento de la aplicación de Google One para iOS, aunque no ha definido cuando se producirá la llegada.

Lo más probable es que esta extensión a los no suscriptores de Google One sirva de puerta de entrada para que lleguen nuevos suscriptores al servicio para la búsqueda de almacenamiento adicional al que disponen en sus cuentas gratuitas, entre otros beneficios, aprovechando el hecho de que la extensión de esta función fomenta la instalación de la aplicación de Google One en más dispositivos.

Señalar que esta extensión llega a todos los usuarios de cuentas personales de Google y no a los clientes de G Suite, según trata de aclarar la compañía.

A su vez, Google está presentando su nueva herramienta gratuita para la gestión del almacenamiento, facilitando a los usuarios la gestión de todo lo que tengan en Google Fotos, Google Drive y Gmail, integrándose a lo largo de estos días dentro de la aplicación de Google One y disponible también a través de la web.

Con el tiempo veremos si este cambio de estrategia les ha ido funcionando, y qué otras novedades son capaces de ofrecer con tal de tratar de convertir a más usuarios en suscriptores de Google One.

Crédito de la imagen: Google