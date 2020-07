Más de 100 películas gratis para niños en Youtube Kids

Con el objetivo de mantener entretenidos a los niños, por lo menos hasta el 31 de agosto, Google ha anunciado que ofrecerá más de 100 películas de forma gratuita en su app Youtube Kids.

Indican que quieren mantener a nuestros hijos interesados, enriquecidos y entretenidos «después de la escuela», y para ello comenzarán a mostrar desde populares películas familiares y especiales como Baby Shark y Pinkfong y Masha And The Bear, a los mejores cortometrajes animados, como el ganador del Oscar Hair Love y una amplia variedad de especiales educativos, incluyendo Elmo’s World News de Sesame Street, producidos en colaboración con la Fundación Lego, y selecciones de la exitosa serie de BBC Studios, Hey Duggee.

Serán todos los lunes a partir de hoy, durante las próximas cinco semanas, con contenido especial en la categoría «Shows» de la aplicación, como videos individuales y listas de reproducción, aunue aún no han especificado la lista de países ni los idiomas del contenido.

Como parte de esta iniciativa, estrenarán Spookiz, una nueva película producida por Wildbrain en colaboración con el estudio surcoreano Keyring Studios, exclusivamente en YouTube Kids.

Continuarán presentando temas mensuales en YouTube Kids, incluido el Mes de la lectura con un enfoque en la diversidad y la inclusión, y lecturas con Oprah Winfrey, el actor ganador del Oscar Oscar Rami Malek y la actriz de James Bond Michelle Yeoh de StorylineOnline.

La aplicación YouTube Kids se creó teniendo en cuenta a los niños menores de 13 años, aunque he de reconocer que me he visto enganchado en muchas ocasiones.