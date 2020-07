Adobe añade nuevas características a Photoshop para iPad

Si usas Adobe Photoshop desde el iPad encontrarás interesantes novedades en su nueva actualización.

Se suman nuevas funciones que facilitan la edición en aquellos elementos que requieren de mayor precisión para conseguir un resultado realista. Y por supuesto, aprovechan las bondades del iPad.



Una de las novedades es Refine Edge Brush, una herramienta que hace tiempo está en la versión de escritorito de Photoshop. Esta herramienta facilita la selección de elementos para tener control aún en los detalles más finos. De esta manera, los usuarios podrán trabajar con precisión en la edición de fondos complejos o elementos como el cabello, plumaje o cualquier objeto con bordes con muchos pequeños detalles o que no están bien definidos.

Por otro lado, ahora se suma la posibilidad de rotar el lienzo al trabajar con Photoshop desde el iPad. Solo con el gesto de dos dedos, el usuario podrá mover el lienzo, acercarlo o alejarlo para facilitar la edición. Y por supuesto, podrá volver a la posición inicial con un simple toque.

Una mejora interesante que aprovecha la interfaz táctil del dispositivo para dar un plus al usuario en la tarea de edición, ya que podrá trabajar en la posición que le resulte más natural. Y si esta dinámica no le agrada, puede desactivarla desde la sección de Ajustes para no se activen estas opciones con gestos accidentales.

El equipo de Adobe comparte algunos ejemplos de edición utilizando estas nuevas funciones en este enlace, junto con material complementario como guía para usar todas sus opciones.