El nuevo juego creado por los desarrolladores de Candy Crush que llega como revelación del mes

Los chicos y chicas de Activision y la gente de King se encuentran desde hace varios meses trabajando en un ambicioso videojuego que fue presentado bajo el nombre de Crash Bandicoot: On the Run, un endless runner del clásico juego de Crash.

El título está desarrollado por King, los responsables de crear el famoso Candy Crush, y por otra parte se encuentra supervisado por Activision, quien es la empresa propietaria de todos los derechos de la serie de Crash Bandicoot y que tiene su sello en todas las entregas de Call of Duty. Así sera Crash Bandicoot: On the Run.

Crash Bandicoot: On the Run, las aventuras del pasado de vuelta y a través del móvil

Este trabajo conjunto por parte de las dos compañías será lanzado como un free to play, en el que nuestro viejo amigo Crash tendrá que superar todos los obstáculos que se le presenten junto a su hermano Coco para así derrotar al malvado doctor Neo Cortex.

Como tal, este juego se presenta bajo el concepto de una experiencia fuera del clásico modus operandi en el que se trabajaron los principales títulos de la saga, para así crear algo relativamente nuevo destinado a todo el público que juega desde la comodidad de su teléfono móvil. Estará disponible tanto para iOS como para Android, y desde ya sugieren realizar el pre-registro, lo que viene siendo como la reserva del juego, por así decirlo.

Con la mecánica de enless runner, será un juego al estilo de Temple Run o Subway Surfers, en el que cada jugador debe mantener a su personaje corriendo, esquivando y saltando la mayor cantidad de tiempo posible para llegar más lejos. En diferencia a otros títulos de esta categoría, Crash Bandicoot: On the Run te permitirá construir tu propia base y fabricar armas para luchar y derrotar a personajes emblemáticos como Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex o Dingodile.

Otro de los puntos importantes, es que de acuerdo al avance que llevemos en el juego, pasaremos y exploraremos por diversos puntos de la isla Wumpa: las Ruinas del templo, el Bosque de las tortugas o la Ciudad perdida, entre otras. Además, las legendarias cajas que hacen vida en el Crash clásico también se encuentran en esta entrega, proporcionando diversos objetos para personalizar a nuestro estilo el personaje de Crash.

Volviendo a la parte del pre-registro, los jugadores que se apunten en él a través del siguiente link oficial van a obtener la skin Blue Hyena el día del lanzamiento del juego, por lo que no sería una mala idea hacerlo. Tristemente, los usuarios de móviles iOS tendrán que esperar un poco ya que este pre-registro solo se encuentra activado para los dispositivos Android.