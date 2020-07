5 consejos para mejorar la calidad de las videollamadas de WhatsApp

Las videollamadas tienen un antes y un después desde que la pandemia forma parte de nuestros días. Bien sea a nivel laboral o personal, se trata de una de las herramientas más utilizadas en la actualidad, de allí a que sea vital tener una buena calidad al momento de hablar con otras personas.

En este sentido, WhatsApp sigue siendo el líder en el área de la comunicación. Por ello, a falta de uno, a continaución te enseñamos hasta 5 trucos para aumentar la calidad en cada videollamada que realices en tu móvil. Con ellos, disminuirás problemas de pixeles, audio descontrolado, entre otras cosas. A tomar nota a partir de ahora.

Trata de cerrar todas las aplicaciones en segundo plano

Es importante tratar de cerrar todas esas aplicaciones que no estamos utilizando, ya que estas no solo nos roban una cierta cantidad de internet, sino que también hacen que el porcentaje de la batería baje con mayor velocidad. También son capaces de ir poco a poco recalentando el teléfono, lo cual no es para nada bueno, así que es un tip que puede llegar a salvarte.

Pausa y evita descargar cualquier contenido mientras estés en una videollamada

Si piensas que estar descargando una película entera o un videojuego mientras estás en videollamada es bueno, tal vez deberías analizar un poco más el asunto. Aunque puede que no lo notes a la primera, esto como tal lo que hará es saturar la llamada y colocar lento el funcionamiento de tu teléfono, así que detén las descargas que tienes, espera a que termines y nota luego el cambio.

Busca un lugar con una buena iluminación

Puede que este consejo no parezca importante, pero si hay algo que vuelve lenta una videollamada es colocarse en sitios a espalda de la luz o en ventanas con mucha claridad. Para mantener todo equilibrado, trata de regular la iluminación que se encuentra a tu alrededor con una lámpara en frente de ti para demostrar una imagen mejor y hasta un entorno más profesional.

Activa y desactiva el vídeo

Este consejo en teoría debería tener algún impacto, así sea mínimo, en la calidad del vídeo dentro de la llamada. Si puedes prescindir del vídeo de la llamada por un momento, lo mejor sería que te mantengas activando y desactivando esa opción un par de veces y observar si hay alguna mejora en la calidad. Si ves que nada cambia, o peor aún, que empeora, sigue por la llamada de voz y vuelve a intentar el proceso luego de un rato.

Limpia de manera constante las cámaras

Por último, comentamos el que tal vez sea el consejo más importante: mantener limpias las lentes de las cámaras, tanto la frontal como la trasera. Muchas veces tienen la marca de una huella encima o tienen polvo y esto es lo que en realidad no permite que se vea correctamente. Con la ayuda de un pañuelo fino o de un cotonete, limpia alrededor de la lente con cuidado y observa si ese era el problema.